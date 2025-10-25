Nicușor Dan: „Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept, să spui că vrei pace. Ca să ai pace, trebuie să te pregătești”

Președintele Nicușor Dan, în cadrul unei videoconferințe a „Coaliției de Voință” a țărilor aliate care ajută Ucraina în războiul cu Rusia. Foto: Administrația Prezidențială

Modernizarea armatei române este o prioritate în „actuala perioadă complicată geopolitic” și fondurile pentru apărare trebuie folosite „inteligent” astfel încât ele să contribuie inclusiv la dezvoltarea industriei de apărare, a declarat vineri, la Iași, președintele Nicușor Dan, cu prilejul unei ceremonii dedicate Zilei Armatei Române.

„Traversăm o perioadă complicată geopolitic. Constatăm că pacea nu e un dat. Nu e suficient să te bați cu pumnii în piept, să spui că vrei pace. Ca să ai pace trebuie să te pregătești, ca să descurajezi războiul. Modernizarea armatei române e o prioritate a acestor momente și de aceea România investește în modernizarea armatei”, a spus președintele României.

Nicușor Dan a adăugat că vor fi alocate „suficiente fonduri” pentru ca armata română să fie pregătită.

„Vom fi suficient de inteligenți pentru ca aceste fonduri pe care le alocăm sa meargă și în industria de apărare, să dezvolte această industrie și, implicit, să aducă locuri e muncă pentru economia națională”, a adăugat președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a arătat că instituția armatei rămâne cea mai apreciată în rândul românilor, ceea ce arartă că în interiorul armatei „găsim profesionalism și profesioniști”. În plus, Nicușor Dan a arătat că țara noastră e protejată inclusiv de partenerii din NATO.

„România este protejată azi pentru că avem niște parteneri și avem niște parteneri pentru că în toată această perioadă am fost serioși în parteneriatele pe care le-am avut, inclusiv prin participarea militarilor români în teatrele de operații”, a spus președintele Nicușor Dan.