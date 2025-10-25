Nicușor Dan s-a întâlnit cu echipa din Iași care a dezvoltat cea mai mică inimă artificială complet implantabilă: Are potențial uriaș

Nicușor Dan s-a întâlnit la Iași cu membrii echipei MAVIS Artificial Heart. Foto: Nicușor Dan / X

Președintele Nicușor Dan a postat sâmbăta, pe X, un mesaj după ce a discutat la Iași cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa".

Președintele Dan a efectuat, vineri și sâmbătă, o vizită în municipiu.

Cea mai mică inimă artificială complet implantabilă, cu aplicație atât pentru adulți, cât și pentru copii, este un proiect dezvoltat de un grup de cercetători și studenți ieșeni cu care am discutat ieri.



Am fost impresionat de acest proiect cu potențial uriaş. Prototipul se…

Am fost impresionat de acest proiect cu potențial uriaș. Prototipul se află într-o fază avansată de testare în laborator, iar în următoarele 12 luni sunt planificate testele preclinice pe model animal.

Nicușor Dan: România poate deveni prima țară din Europa de Est cu o tehnologie proprie de implant cardiac complet

Dacă aceste etape vor fi finalizate cu succes, România va deveni prima țară din Europa de Est capabilă să dezvolte și să valideze o tehnologie proprie de circulație mecanică asistată complet implantabilă.

Oportunitatea pe care o oferă aceste proiecte sunt soluțiile noi pentru pacienții cu insuficiență cardiacă avansată care se află pe listele de așteptare pentru transplant, dar și formarea unei noi generații de specialiști în inginerie biomedicală care pot adânci integrarea României în ecosistemul european de cercetare avansată.

Am transmis echipei MAVIS Artificial Heart admirația și sprijinul meu deplin. Avem mare nevoie de studenți, cercetători și mentori ca ei", a scris Nicușor Dan.