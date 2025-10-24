Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit de câțiva cetățeni la Iași

1 minut de citit Publicat la 15:41 24 Oct 2025 Modificat la 15:54 24 Oct 2025

Nicușor Dan îi salută pe cei care l-au huiduit la Iași. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

Președintele Nicușor Dan s-a oprit pentru a-i saluta și a le zâmbi celor câțiva indivizi care l-au huiduit în timpul vizitei sale în municipiul Iași, relatează Antena 3 CNN.

Vineri după-amiază, președintele avea pe agendă participarea la ceremonia organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității "Alexandru Ioan Cuza" și a Universității Naționale de Arte "George Enescu".

Coloana prezidențială s-a oprit în fața Teatrului Național "Vasile Alecsandri" din municipiu, moment în care persoanele aflate pe trotuarul celălalt, supravegheate de jandarmi, au început să huiduie.

Cătălina Porumbel, realizator "Decisiv": "Aici este momentul în care președintele Nicușor Dan sosește la Teatrul din Iași, la un eveniment. Îi vedem pe acești cetățeni care stau pe trotuar, sunt furioși și, în momentul în care președintele coboară din mașină, îl huiduie.

Președintele coboară din mașină și se întoarce spre cei care-l huiduie. Evident că a auzit ce se întâmplă. Cu siguranță, ofițerii SPP i-au spus că acolo este un grup de cetățeni furioși.

Așadar, se întoarce, pune mâna la inimă și îi salută.

Domnule primar, aș vrea să comentăm acest gest făcut de președintele Nicușor în momentul în care ajunge la teatrul din Iași."

Florin Birta, primarul municipiului Oradea (PNL): "Un gest firesc pe care trebuie să-l facă orice politician care vrea să facă ceva în țara aceasta.

Este clar că în politică nu poți fi iubit de toată lumea. Ne uităm la președintele Nicușor Dan: o parte din români nu l-au votat, dar el, până la urmă, este președintele tuturor românilor.

Din punctul meu de vedere, cred că a făcut foarte bine ce a făcut, salutându-i pe acei oameni, chiar dacă l-au huiduit."

Ce are Nicușor Dan pe agenda zilei de vineri

Conform Administrației Prezidențiale, președintele Dan efectuează, vineri, o vizită în municipiul Iași.

Pe agenda vizitei figurează participarea la evenimentul de la Teatrul Național "Vasile Alexandri", o vizită la compania "Antibiotice Iași" și o întâlnire cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universității de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa".

La ora 17, șeful statului participă prin videoconferință la reuniunea "Coaliției de Voință" (Coalition of the Willing), a statelor care sprijină Ucraina în războiul declanșat de Rusia.

În cursul serii, agenda președintelui mai prevede întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri, cu primarul Mihai Chirica și cu

președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.