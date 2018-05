Noi acuzații grave la adresa lui Mircea Negulescu: „Ne ancheta cu cătuşele pe masă, cu pistolul în piept”

Omul de afaceri Răzvan Alexe, care a fost audiat, joi, la Parchetul General ca martor după plângerea depusă de deputatul Andreea Cosma împotriva lui Mircea Negulescu, a spus că fostul procuror îi ancheta cu cătuşele pe masă, cu pistolul în piept şi le uda saltelele în arest ca să nu poată dormi.

„Am dat declaraţii în calitate de martor pentru plângerea făcută de Andreea Cosma, în dosarul instrumentat de doamna procuror Grosu. Am spus ce am avut de spus, m-au întrebat despre felul cum ne-a presat domnul Negulescu şi cum a încercat să distrugă familia Cosma. Ne ancheta cu cătuşele pe masă, ne puneau pistolul în piept, ne uda saltelele la arest ca să nu avem unde să dormim că erau 16 grade afară. Avea pistol, binenţeles, şi dânsul, dar şi cătuşe. Am văzut că a spus el că nu a avut niciodată cătuşe. Avea cătuşele dumnealui în birou, o să îi şi spun, cătuşele aveau o inscripţiune, ceva cu numărul 19. Nu cunosc ce pistol era, nu am făcut şcoala militară. Făcea asta ca să dăm declaraţii de Andreea Cosma şi ca să poată să ia cenuşa din vatră, aşa s-a exprimat”, a declarat Răzvan Alexe, la ieşirea de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Deputatul PSD Andreea Cosma a depus plângere împotriva lui Mircea Negulescu. Ea a afirmat, în nenumărate rânduri, că fostul procuror i-a făcut avansuri, iar atunci când le-a refuzat, Negulescu a ameninţat-o că o va trimite la închisoare, odată cu tatăl său, Mircea Cosma, fostul preşedinte al CJ Prahova, şi fratele său, fostul deputat Vlad Cosma.