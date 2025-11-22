Rusia a atacat cu drone punctul de trecere al frontierei de la Isaccea, dintre România și Ucraina. MApN a ridicat avioane F-16 în aer

1 minut de citit Publicat la 08:34 22 Noi 2025 Modificat la 10:44 22 Noi 2025

Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Rusia a atacat cu drone punctul de trecere al frontierei de la Isaccea-Orlivka, la granița dintre România și Ucraina, în noaptea de vineri spre sâmbătă, informează RBK Ucraina. Armata română a ridicat în aer două avioane F-16. A fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, însă nu au fost înregistrate pătrunderi ale dronelor în spaţiul aerian al ţării noastre, a precizat Ministerul Apărării Naţionale (MApN).

Punctul de trecere al frontierei de la Isaccea este folosit pentru transportul de persoane și mărfuri peste Dunăre, cu ajutorul bacului sau feribotului.

Traficul prin PTF Isaccea este sistat temporar din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineană (PTF Orlovka). Astfel, traficul pe ieşire este redirectionat către Galaţi Rutier, conform unui comunicat al Gărzii de Coaste.

Cele doua bacuri care asigură traversarea de pe un mai pe altul al Dunării sunt ancorate pe malul românesc.

„Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea de 21 spre 22 noiembrie, din Baza 86 Aeriană, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, în contextul atacurilor lansate de Federaţia Rusă în proximitatea frontierei fluviale cu România. La ora 01:33 a fost transmis un mesaj Ro-Alert pentru nordul judeţului Tulcea, ca urmare a intensificării atacurilor şi detectării de drone în zona Ismail (Ucraina). Nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spaţiul aerian al României, iar aeronavele F-16 Fighting Falcon au revenit la Baza 86 Aeriană Borcea la ora 3:42”, conform MapN.

Totodată, Ministerul Apărării Naţionale a precizat că menţine în permanenţă „un nivel ridicat de vigilenţă” şi asigură supravegherea strictă a spaţiului aerian, maritim şi terestru naţional.

❗️Через атаку поромного пункту пропуску «Орлівка» пропускні операції тимчасово призупинено



Сьогодні вночі російська федерація завдала удару по прикордонній та припортовій інфраструктурі пункту пропуску. Наразі здійснюються стабілізаційні та відновлювальні заходи. pic.twitter.com/lLU1zDzCHJ — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) November 22, 2025

„În noaptea de 22 noiembrie, bombardamentele provocate de dronelor de atac ale inamicului au afecatat infrastructura complexului de feriboturi Orlivka, conform Serviciului de Grăniceri al Ucrainei.

Punctul de trecere al frontierei fluviale dintre România și Ucraina de la Isaccea/Orlivka a fost ținta mai multor atacuri cu drone ale Rusiei, în cei aproape 4 ani de război în Ucraina.