Noi detalii ies la iveală în cazul polițistului care a discutat ultima dată cu Alexandra: Deține supremația în oraș și e de o dușmănie rară

Un afacerist din Caracal a venit cu acuzații grave la adresa lui Constantin Pistol, polițistul care a discutat ultima dată cu Alexandra Măceșanu timp de aproape 20 de minute.

Omul dă detalii despre rețelele din Caracal și spune că vorbește acum, deși știe că va fi amenințat și se vor întâmpla multe.

”În urma controlului cu o lună de zile, a venit un polițist din București și ne-a amenințat. Am sunat frumos la 112, nu am dat numele că știam că se va întâmpla să spună, m-am întâlnit cu polițistul, i-am spus că m-a amenințat că a plecat beat. Am dat și datele mașinii.

Domnul polițist și-a sunat șeful, adică pe domnul Pistol, s-a dus la bar, a căutat polițistul bătut și i-a recomandat să plece acasă pentru că eu l-am reclamat. Nu e normal să spună cine l-a reclamat, ci să iei măsuri.

Am făcut plângere la domnul procuror Ovidiu Popescu Cristian. Am făcut două plângeri înregistrate cu număr de înregistrare, am rămas doar cu numărul.

Domnul Pistol deține supremația în oraș și e de o dușmănie rară”, a spus afaceristul.