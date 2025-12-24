Noi informaţii în cazul atacului cibernetic de la Apele Române. Instituția anunță măsuri pentru restabilirea sistemelor

1 minut de citit Publicat la 08:14 24 Dec 2025 Modificat la 08:19 24 Dec 2025

Aprox. 1.000 sisteme IT&C au fost compromise, inclusiv servere de aplicații de tip Geographical Information System Foto: Romeo Dinica/ Facebook Apele Române

Administrația Națională „Apele Române” informează publicul că, în urma incidentelor recente care au afectat o parte dintre sistemele informatice, au fost inițiate și se află în desfășurare măsuri tehnice clare și etapizate pentru restabilirea completă, sigură și controlată a activităților instituției. 10 din 11 administraţii bazinale din ţară au fost afectate în urma atacului informatic.

În prezent, situația este sub control, iar activitățile esențiale ale ANAR continuă fără a fi afectată monitorizarea resurselor de apă sau funcționarea infrastructurii hidrotehnice.

Principalele măsuri aflate în derulare sunt următoarele:

A fost finalizată refacerea conturilor de utilizator, ceea ce permite reluarea accesului securizat al angajaților la sistemele informatice necesare desfășurării activității curente.

Serviciul de e-mail se află în curs de refacere și stabilizare. Echipele tehnice lucrează pentru restabilirea completă a funcționării acestuia pentru toți utilizatorii, în cel mai scurt timp posibil.

Pentru asigurarea continuității activităților critice de monitorizare și coordonare, aplicația de dispecerat – esențială pentru supravegherea situațiilor hidrologice – a fost relocată și pusă în funcțiune într-un mediu informatic securizat. Aceasta este deja utilizată de personalul intern, fără sincope operaționale.

În paralel, sunt în desfășurare lucrări tehnice pentru repunerea în funcțiune a aplicației financiare, urmând ca etapele de reluare a utilizării acesteia să fie comunicate public în perioada următoare.

De asemenea, se lucrează la refacerea și securizarea site-ului oficial www.rowater.ro, astfel încât acesta să poată fi repus în funcțiune în condiții de siguranță și stabilitate.

Administrația Națională „Apele Române” tratează aceste acțiuni cu prioritate maximă, în colaborare cu autoritățile responsabile ale statului, pentru a asigura protecția sistemelor informatice și continuitatea activităților instituționale. Stadiul lucrărilor va fi comunicat periodic, pe măsură ce fiecare etapă este finalizată.

Funcționarea infrastructurii hidrotehnice și activitatea de prognoză și apărare împotriva inundațiilor nu au fost afectate de acest incident.