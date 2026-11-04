Noi restricții de circulație pe Autostrada A7. Apar măsuri speciale de semnalizare rutieră. Care e sectorul de drum afectat

1 minut de citit Publicat la 12:27 04 Noi 2026 Modificat la 12:27 04 Noi 2026

CNAIR a avertizat şoferii că urmează lucrări pe Autostrada A7, iar circulaţia va fi restricţionată. Sursa foto: CNAIR

Autorităţile au anunţat, miercuri, că, în aceeaşi zi, sunt instituite restricții de circulație pe Autostrada A7, pe sectorul cuprins între km 49+350 și km 63+250, pentru desfășurarea lucrărilor de testare, iar măsurile vor rămâne în vigoare până la finalizarea testelor. Vor fi aplicate scheme de semnalizare rutieră temporară.

"În data de 04.11.2026, vor fi instituite restricții de circulație pe Autostrada A7, pe sectorul cuprins între km 49+350 și km 63+250, pentru desfășurarea lucrărilor de testare.

Zona vizată:

Nodul rutier DN2 – bretelele 1-8.

Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, vor fi aplicate scheme de semnalizare rutieră temporară. Restricțiile vor rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor de testare.

Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile din zonă", a informat Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău.

Unde vor fi amenajate primele benzinării pe A7

La mijlocul lunii octombrie, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a semnat, miercuri, cu MOL România Petroleum Products, contractul pentru concesionarea primelor două benzinării pe Autostrada Moldovei (A7).

"Fiecare dintre cele două spaţii de servicii de la km 91 (în zona localităţii Valea Râmnicului), concesionate de MOL România Petroleum Products, va oferi o serie de facilităţi moderne, precum: 94 de locuri de parcare pentru autoturisme, 33 de locuri de parcare pentru autocamioane, şase locuri de parcare pentru autocare, şase locuri de parcare pentru persoane cu dizabilităţi, toalete publice, duşuri, staţii de distribuţie carburanţi, spaţii comerciale, snack bar şi staţii pentru reîncărcarea vehiculelor electric", a transmis CNAIR.