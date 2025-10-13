Noi scumpiri la alimente. Pentru ce produse scot românii din buzunar și cu 32% mai mult: „Nu mai iau să rămână, iau să-mi fac treaba”

Avansul creşterilor de preţ se resimte şi în sfera serviciilor, cele mai mari scumpiri fiind resimţite în industria cosmeticii, în transporturi, dar şi la service-uri auto. Sursa foto: Getty Images

Inflaţia se păstrează sub pragul psihologic de 10%. Avansul mediu al creşterilor de preţ în septembrie s-a menţinut la 9.9 procente. Cele mai mari scumpiri la alimente s-au înregistrat la fructele proaspete, de peste 32%. Şi uleiul, margarina sau laptele de vacă ne costă cu peste 10 procente mai mult. Plătim mai mult şi pentru produse nealimentare şi servicii, iar toate scumpirile se traduc în economie prin scăderea drastică a consumului.

Tot ce punem în coş ne costă în medie cu 9,9% mai mult faţă de toamna anului trecut. Rata inflaţiei s-a menţinut în septembrie la acelaşi nivel din august.

Unele dintre cele mai mari creşteri de preţ se înregistrează la fructe: peste 32%. Merele sunt 4 şi chiar 10 lei kg, iar struguri – 15 lei".

Ne costă cu peste 10% mai mult şi produse precum uleiul sau laptele. Astfel, plătim în plus comparativ cu anul trecut şi pentru carne sau brânzeturi. Totalul pentru produsele din cămăra de toamnă creşte considerabil faţă de anul trecut.

Scumpiri se înregistrează şi la produse nealimentare. Plătim pentru energie electrică cu 69% mai mult faţă de 2024, iar creşterea de preţ a generat scumpiri în lanţ care se vad inclusiv la rafturile magazinelor.

În timp ce preţurile cresc, consumul scade. Dinamica anuală a vânzărilor cu amănuntul a scăzut de la 3,5% la minus 2,1% după introducerea noilor taxe.

"Ce soluţii găsesc românii? Iau mai puţin, se gândeşte fiecare: «Nu mai iau să rămână, iau să-mi fac treaba şi gata»", a mărturisit o doamnă într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

"Datele statistice de la INS vin să confirme faptul că economia se autoreglează, că există o legătură tot mai puternică între puterea de cumpărare și inflație. Altfel spus: scăderile de vânzări, o problemă tot mai amplă în economie, i-au determinat pe tot mai mulți comercianți să ia măsuri de avarie, să caute soluții pentru a păstra creșterile de prețuri într-un interval acceptabil pentru clienți.

În esență, prețurile sunt ca un elastic. Dacă tragi prea mult de ele se rupe. Altfel spus, dacă crești prea mult prețurile rămâi cu marfa nevândută", a explicat analistul economic Adrian Negrescu pentru Antena 3 CNN.

