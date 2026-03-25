Nouă localități din Prahova, între care Câmpina și Moreni, rămân fără apă potabilă timp de două zile

Locuitorii din nouă localități prahovene nu vor avea apă potabilă timp de aproximativ 48 de ore, începând din noaptea de 31 martie, în urma unor lucrări de mentenanță și modernizare la Stația de Tratare a Apei Voila, anunță Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova SA, notează Agerpres.

Concret, alimentarea cu apă tratată va fi oprită de la ora 00:30 pe 31 martie 2026. Localitățile afectate sunt municipiile Câmpina și Moreni, precum și Șotrile, Telega, Brebu, Breaza, Bănești, Băicoi și Florești. Întreruperea îi vizează și pe operatorii economici care au contracte de furnizare cu ESZ.

Lucrările presupun intervenții la o vană de pe conducta de alimentare cu apă brută și înlocuirea a două vane de pe conductele prin care apa tratată pleacă din rezervoarele stației.

„Menţionăm că vanele sunt în funcţiune de peste 30 de ani şi nu au fost înlocuite până acum, motiv pentru care lucrările sunt necesare pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a sistemului de alimentare cu apă”, arată sursa citată.

Infrastructura e veche de trei decenii și nu a mai fost schimbată, iar intervenția nu mai putea fi amânată. ESZ Prahova le cere și operatorilor locali, și consumatorilor casnici să se pregătească din timp.

„În acest context, recomandăm tuturor operatorilor de alimentare cu apă potabilă să asigure rezerve permanente de apă, prin intermediul rezervoarelor de înmagazinare proprii, conform normativelor în vigoare. De asemenea, recomandăm utilizatorilor finali să îşi asigure din timp rezervele necesare de apă pentru perioada întreruperii. Menţinerea unor rezerve adecvate contribuie semnificativ la reducerea impactului în situaţii speciale de exploatare, precum condiţii hidro-meteorologice nefavorabile, avarii sau alte incidente apărute în procesul de tratare a apei”, a mai transmis ESZ Prahova.