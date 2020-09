Nu s-a mai trezit după o operație banală, dar declarată moartă de COVID - Spitalul refuză să dea explicații familiei: ”Oricine poate păți, să-și ducă mama pe picioare la spital și să o scoată într-un sac”

“Oricine poate să fie în situația mea, să-și ducă mama pe picioare la spital și să o scoată într-un sac. Nici măcar nu ne-au zis că o transferă în mijlocul nopții la spitalul COVID de la Bârlad. Că mama nu mai e la ei am aflat abia când am sunat de dimineață la Spitalul Județean Vaslui, unde știam că e. Am rămas să ne întrebăm cum de au găsit-o bolnavă de coronavirus abia după operație, când nu se mai trezea din anestezie”, povestește Camelia Bălan, fiica decedatei, pentru Libertatea.

Femeia ieșise negativă la cele două testări făcute în Spitalul Județean Vaslui. Prima testare fusese făcută chiar în noaptea când ajunsese cu ambulanța la Urgențe. O a doua testare, pe secția Chirurgie.

Spitalul refuză să dea explicații familiei

Rudele familiei au primit o singură foaie după moartea acestuia, un certificat de constatare a decesului eliberat de spitalul din Bârlad. În acte, cauza decesului este una singură, infecție cu COVID-19.