O elevă de 15 ani a fost bătută de trei colege de liceu, în timpul pauzei. Aceasta a ajuns la spital

IPJ Ialomița: trei eleve de 17 ani au atacat o colegă de 15 ani în timpul pauzei”. Foto: Hepta

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slobozia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în incinta unui liceu din municipiul Slobozia, a avut loc o agresiune, trei eleve în vârstă de 17 ani agresând o colegă de 15 ani, pe fondul unor discuții contradictorii, informează, miercuri, IPJ Ialomița.

„La data de 29 septembrie, în jurul orei 15:10, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slobozia s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în incinta unui liceu din municipiul Slobozia, a avut loc o agresiune. Polițiștii au efectuat verificări, stabilind că la această dată, în jurul orei 11:10, în timpul unei pauze dintre cursuri, pe holul liceului, în urma unor discuții purtate în contradictoriu, trei eleve minore, cu vârstele de 17 ani, ar fi agresat o altă elevă minoră, de 15 ani”, se arată într-un comunicat de presă transmis de IPJ Ialomița, potrivit informațiilor Agerpres.

Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că anterior nu au fost sesizate conflicte între cele patru minore; agresiunea a avut loc în mod spontan. Minora de 15 ani s-a prezentat la spital pentru îi se acroda îngrijiri medicale. În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slobozia, precizează IPJ Ialomița.