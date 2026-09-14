O femeie de 82 de ani a fost dusă cu elicopterul la spital după ce a fost lovită de un berbec

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

O femeie de 82 de ani din comuna Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud, a ajuns luni în stare gravă la spital, după ce ar fi fost izbită de un berbec chiar în curtea propriei gospodării. A fost nevoie de intervenţia unui elicopter SMURD pentru a o prelua, potrivit Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ), notează Agerpres.

Bătrâna a fost descoperită de rude căzută în curte, fără cunoştinţă.

„La solicitare a fost direcţionat un echipaj al SAJ BN cu asistent medical, care a instituit primele măsuri de asistenţă medicală de urgenţă. În sprijinul echipajului tip B au fost direcţionate echipajul SAJ BN cu medic, precum şi echipajul de salvare aeriană (elicopterul) de la Târgu Mureş. Pacienta a fost găsită inconştientă, în comă GCS 6, cu traumatism cranio-cerebral sever, multiple fracturi craniene, insuficienţă respiratorie şi traumatism toracic”, a precizat SAJ Bistriţa-Năsăud.

Femeia a fost intubată şi dusă apoi cu elicopterul SMURD la Unitatea de Primiri Urgenţe din Târgu Mureş.