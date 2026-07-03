O fostă olimpică a învins Ministerul Educației în instanță, fără avocat. Statul trebuie să îi plătească acum peste 34.000 de lei

1 minut de citit Publicat la 14:39 03 Iul 2026 Modificat la 14:39 03 Iul 2026

Decizia Curții de Apel București a rămas definitivă. Foto: Getty Images

O fostă elevă premiată la Olimpiada Internațională de Geografie, în prezent studentă la Facultatea de Drept a Universității din București, a obținut o victorie definitivă în instanță împotriva Ministerului Educației. Fără să fie reprezentată de un avocat, tânăra a reușit să demonstreze că avea dreptul la bursa de merit olimpic internațional, refuzată anterior de minister, scrie Profit.

Prin decizia definitivă, Ministerul Educației este obligat să îi achite contravaloarea bursei reprezentând 75% din salariul de bază minim brut pe țară, pentru o perioadă de 12 luni. Suma va fi actualizată cu indicele de inflație până la plata efectivă.

Cum a început disputa

Tânăra a câștigat medalia de argint la Olimpiada Internațională de Geografie, desfășurată la Belgrad în perioada 24-30 iunie 2023, când era elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București.

În aprilie 2024, aceasta a solicitat Ministerului Educației acordarea bursei prevăzute de lege pentru olimpicii internaționali. Instituția i-a respins însă cererea și i-a recomandat să se adreseze universității pentru a solicita o altă categorie de bursă.

Nemulțumită de răspuns, fosta elevă a decis să dea ministerul în judecată.

Instanța i-a dat dreptate

Procesul a fost deschis la Curtea de Apel București în octombrie 2024. În iunie 2025, judecătorii au admis acțiunea, considerând că Ministerul Educației a refuzat nejustificat să soluționeze cererea.

Magistrații au arătat că legislația aplicabilă, atât vechea Lege nr. 235/2010, cât și actuala Lege a învățământului preuniversitar, protejează dreptul elevilor din anii terminali care au obținut performanțe internaționale.

De asemenea, instanța a subliniat că bursa acordată de universitate nu înlocuiește bursa de merit olimpic și că cele două pot fi acordate în paralel.

Decizia a rămas definitivă

Ministerul Educației a atacat hotărârea cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, însă în februarie 2026 acesta a fost respins, iar decizia Curții de Apel București a rămas definitivă.

Pe lângă plata bursei, ministerul trebuie să suporte și 5.964,90 lei reprezentând cheltuieli de judecată. Din această sumă, 5.914,90 lei reprezintă onorariul avocațial achitat de reclamantă la începutul demersurilor juridice, iar 50 de lei taxa judiciară de timbru.