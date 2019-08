O mămică din Onești a avut parte de clipe cumplite într-un avion. Femeia a fost terorizată de un violator lăsat în libertate

Foto: Pixabay.com

O tânără mămică, victimă a unui violator lăsat în libertate de magistraţi, a trecut prin clipe de groază, la bordul unui avion, fiind salvată din mâinile obsedatului de trupele speciale.

Izabela locuia în Onești și ani la rând a fost hărțuită de un pervers, care a fost și condmanat pentru faptele sale, însă a fost lăsat în libertate. Toate acestea pentru că sentinâa nu e definitivă. Potrivit spynews.ro, sătulă să stea cu frică în propria casă din cauza individului de 51 de ani care a făcut o obsesie pentru ea, Izabela a decis să părăsească definitiv ţara.

Chiar în ziua când s-a dus la Aeroportul din Bacău, obsedatul a urmărit-o pas cu pas și chiar s-a urcat la bordul avionului.

„L-am anunţat şi pe fratele meu, iar el a alertat paza aeroportului. Am coborât prima din avion, cu fetiţa în braţe, şi am luat-o la fugă, ca să nu mă ajungă din urmă. M-am ascuns la toaletă, apoi am fugit spre fratele meu, care era însoţit de poliţişti de la trupele speciale, înarmaţi cu puşti”, a mărturisit Izabela C.