Antena 3 CNN Actualitate O nouă explozie a avut loc într-o locuință din Dej: un bărbat a murit. Bubuitura s-a auzit de la un kilometru distanță

1 minut de citit Publicat la 21:22 01 Noi 2025 Modificat la 21:26 01 Noi 2025
Apelul la 112 a venit în jurul orei 19:25 de minute, după ce deflagrația s-a auzit de la un kilometru distanță. Foto: captură Antena 3 CNN

O nouă explozie a avut loc, sâmbătă seara, într-o locuință din Dej. Sub dărâmăturile casei, pompierii au găsit, mort, un bărbat de 50 de ani. Echipele de salvare nu au descoperit alte victime. Potrivit martorilor, bubuitura s-a auzit de la un kilometru distanță, iar în imaginile filmate de ei se poate vedea cum arde o conductă de gaze. 

În imagini se poate vedea casa distrusă complet de explozie și incendiul în desfășurare. 

Apelul la 112 a venit în jurul orei 19:25 de minute, a precizat Paul Olar, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, la Antena 3 CNN. 

