O nouă explozie a avut loc într-o locuință din Dej: un bărbat a murit. Bubuitura s-a auzit de la un kilometru distanță

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin în aceste momente pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu. Au fost trimise la fața locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic.

În paralel cu stingerea incendiului, colegii mei au efectuat o misiune de căutare-salvare. Au identificat în scurt timp un bărbat sub dărâmături, pe care l-au extras și predat echipajului medical. Din păcate, acesta a fost declarat decedat. Nu au fost identificate alte victime, iar colegii mei în aceste momente asigură zona producerii evenimentului”, a spus Paul Olar.

Purtătorul de cuvânt al ISU Cluj a adăugat că la această oră incendiul a fost lichidat și a fost oprită alimentarea cu gaze.

„A fost creat un mic perimetru de siguranță. Totul este în afara oricărui pericol”, a mai spus Paul Olar.

Purtătorul de cuvânt al ISU Cluj a precizat că deocamdată nu se cunoaște cauza exploziei, aceasta urmează să fie stabilită după o anchetă. De asemenea, când au ajuns la fața locului, pompierii au contactat Eon Gaz și o echipă s-a deplasat la locul incidentului pentru a opri alimentarea cu gaze.

