O nouă explozie a avut loc într-o locuință din Dej: un bărbat a murit. Bubuitura s-a auzit de la un kilometru distanță

O nouă explozie a avut loc, sâmbătă seara, într-o locuință din Dej. Sub dărâmăturile casei, pompierii au găsit, mort, un bărbat de 50 de ani. Echipele de salvare nu au descoperit alte victime. Potrivit martorilor, bubuitura s-a auzit de la un kilometru distanță, iar în imaginile filmate de ei se poate vedea cum arde o conductă de gaze.
În imagini se poate vedea casa distrusă complet de explozie și incendiul în desfășurare.
Apelul la 112 a venit în jurul orei 19:25 de minute, a precizat Paul Olar, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, la Antena 3 CNN.
„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin în aceste momente pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu. Au fost trimise la fața locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic.
În paralel cu stingerea incendiului, colegii mei au efectuat o misiune de căutare-salvare. Au identificat în scurt timp un bărbat sub dărâmături, pe care l-au extras și predat echipajului medical. Din păcate, acesta a fost declarat decedat. Nu au fost identificate alte victime, iar colegii mei în aceste momente asigură zona producerii evenimentului”, a spus Paul Olar.
Purtătorul de cuvânt al ISU Cluj a adăugat că la această oră incendiul a fost lichidat și a fost oprită alimentarea cu gaze.
„A fost creat un mic perimetru de siguranță. Totul este în afara oricărui pericol”, a mai spus Paul Olar.
Purtătorul de cuvânt al ISU Cluj a precizat că deocamdată nu se cunoaște cauza exploziei, aceasta urmează să fie stabilită după o anchetă. De asemenea, când au ajuns la fața locului, pompierii au contactat Eon Gaz și o echipă s-a deplasat la locul incidentului pentru a opri alimentarea cu gaze.
