Explozie puternică într-o garsonieră din Timișoara. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave

Publicat la 12:52 01 Noi 2025 Modificat la 12:55 01 Noi 2025

În urma incidentului, o persoană a fost rănită grav, iar zeci de locatari s-au autoevacuat / foto: Antena 3 CNN

O explozie puternică s-a produs sîmbătă, în jurul orei 12, într-o garsonieră situată la parterul unui imobil din Timișoara. Deflagrația a fost urmată de un incendiu, iar o persoană a suferit arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului. Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital.

Potrivit primelor informații, în urma incidentului, o persoană a fost rănită grav, iar zeci de locatari s-au autoevacuat.

Pompierii au ajuns rapid la imobil, după un apel la 112, și au reușit să stingă flăcările înainte ca incendiul să se extindă la apartamentele din jur.

Potrivit primelor verificări, structura blocului nu a fost afectată, iar locatarii care s-au autoevacuat s-au putut întoarce în locuințe după încheierea intervenției.

„Sâmbătă, 01.11.2025, în jurul orei 12:00, am fost anunțați despre producerea unui incendiu izbucnit la un apartament în Timișoara, pe Strada Cerna.

La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului 1 Timișoara cu două autospeciale de stingere cu apa și spumă, o autoscară mecanică și două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic.

La sosirea pompierilor la locul evenimentului s-a constatat că incendiul s-a produs la parterul unui apartament, într-o încăpere, în urma unei explozii.

Incendiul este lichidat. Structura de rezistență a imobilului nu este afectată.

În urma evenimentului a rezultat o victimă ce prezintă arsuri de gradul I si II pe aproximativ 30-40%. Aceasta este preluată de către echipajul medical în stare conștientă și cooperantă”, au transmis autoritățile locale.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exploziei. Primele indicii arată că deflagrația ar fi fost provocată de o acumulare de gaze, însă cercetările continuă la fața locului.