O polițistă care s-a dus să nască sub apă a murit la o clinică privată din Constanța. Mărturia soțului ei

Mădălina şi-a îmbrăţişat bebeluşul înainte să apară complicaţiile după naşterea de la spitalul privat din Constanţa. Sursa foto: Facebook/Radu Nicolae & Getty Images

Tragedie la o maternitate fără terapie intensivă din Constanţa. Bebeluşul Mădălinei a venit pe lume rapid, fără complicaţii, şi a primit nota 9 la naştere. Reprezentanţii clinicii private, dar şi soţul tinerei spun că mama a apucat să îşi vadă copilul, a relatat Antena 3 CNN. După naştere, femeia a avut o hemoragie masivă şi ea a fost transferată la un spital de stat. Soţul Mădălinei acuză medicii de la maternitatea privată că transferul s-a făcut prea târziu. Vineri după-amiază are loc necropsia tinerei poliţiste, iar partenerul ei a cerut să fie prezent şi un expert legist. "Nu poate înapoi să mi-o mai aducă nimeni", a spus tânărul care îşi va creşte băieţelul singur.

Clinica privată din Constanţa la care Mădălina a născut nu are secție de Terapie Intensivă

Ancheta deschisă în cazul poliţistei de 29 de ani continuă şi s-au aflat numeroase date importante. Căsătorită de mai bine de doi ani, Mădălina îşi îndeplinise visul de a fi mamă în urma unui tratament de fertilizare in vitro. Ea era la prima sarcină şi, deşi, era din Giurgiu, a ales să nască sub apă la un spital privat din Constanţa.

"Am ajuns aici din recenzii şi din recomăndari. Se putea întampla oriunde, nu vreau să acuz pe nimeni o greşeală, undeva trebuie să fie, deşi pe ea, nu poate înapoi să mi-o mai aducă nimeni. Am fost cu ea de mână, mi-a fost frică să o las să nască fără mine. Am venit aici, am născut împreună. S-a întârziat foarte mult, a avut o naştere uşoară de la 22:30 la ora 01:04, când a ieşit copilul. De atunci, a început calvarul până au trimis-o la Judeţean, la 5 dimineaţa", a povestit soţul Mădălinei, potrivit Antena 3 CNN.

Mădălina a mers marţi, la prânz, la maternitatea privată şi avea dureri și contracții. Dar, potrivit unui comunicat pe care l-au transmis cei de la clinică, poliţista ar fi refuzat internarea. Câteva ore mai târziu, ea a venit din nou la camera de gardă și, pentru că era în travaliu avansat, a fost dusă imediat în sala de nașteri. Tot în comunicat se precizează că travaliul și nașterea au decurs normal, sub monitorizarea atentă a echipei medicale.

După ce a devenit mamă, Mădălina a început să piardă sânge în catitate apreciabilă, iar starea ei continua să se deterioreze. Întrucât clinica privată nu are secție de Terapie Intensivă, iar echipa de doctori a decis să o transfere pe tânăra poliţistă la Spitalul Județean din Constanța. Din nefericire, medicii de aici nu au reuşit să îi salveze viaţa în ciuda eforturilor uriaşe făcute.

"(...), necropsie la care participă şi un expert legist, contactat, chiar de către soţul femeii. Acesta şi-a exprimat dorinţa ca acest specialist să participe la întreaga procesiune pentru a stabili cu exactitate ce a dus la decesul femeii. Pe de altă parte, am stat de vorbă cu soţul poliţiştei şi ne-a povestit că aceasta avea inclusiv trombofilie.

Cu toate acestea, a vrut să nască natural, a înştiinţat clinica respectivă unde se afla internată despre acest lucru şi i s-a permis naşterea naturală. A spus că, în cazul în care ar fi apărut ceva probleme, ar fi fost de acord cu orice intervenţie", a declarat Alexandra Gheţea, corespondent Antena 3 CNN.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul Mădălinei, poliţista de 29 de ani, care a murit după o naștere la o clinică privată din Constanţa.