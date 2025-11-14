O sală pentru scrimă după 40 de ani. Un oraș care învață să investească în sportul copiilor

2 minute de citit Publicat la 13:10 14 Noi 2025 Modificat la 13:10 14 Noi 2025

O sală pentru scrimă după 40 de ani. Un oraș care învață să investească în sportul copiilor

Scrima este un sport care combină disciplină, viteză, strategie și o eleganță specifică. Pentru a crește campioni, ai nevoie de antrenori buni, echipament, dar mai ales de infrastructură dedicată. Iar România, deși produce performanță din când în când, a suferit zeci de ani la acest capitol: nu s-a mai construit o sală specializată de scrimă de peste patru decenii.

În contextul acesta, Sectorului 3 a investit într-o sală de scrimă nu doar ca o simplă investiție, ci ca semnal că sportul pentru copii poate fi tratat serios de o administrație locală. „Acesta nu este doar visul meu, este visul întregii Federaţii Naţionale de Scrimă”, spunea Ana Maria Brânză la prezentarea proiectului. „Este prima sală de scrimă construită în România în ultimii 40 de ani”, punctează marea campioană.

› Vezi galeria foto ‹

De ce e o investiție importantă

Scrima nu e un sport pe care îl poți practica oriunde. Are nevoie de piste omologate, de suprafețe speciale, de spații aerisite și de sisteme de prindere pentru echipamente. Până acum, mulți copii care voiau să încerce scrima ajungeau să se antreneze în săli improvizate, sălile de clasă transformate temporar sau spații polivalente care nu ofereau condiții reale de pregătire. Noua sală din Sectorul 3, construită în incinta Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg”, creează acest cadru. Proiectul include peste 1.100 mp construiți, cu aproximativ 891 mp dedicați strict scrimei: piste de competiție, piste de antrenament, vestiare, depozite, iluminat și ventilație adaptată sportului.

E un pas necesar într-o țară în care generațiile viitoare ar trebui să aibă acces la baze moderne, nu doar la poveștile de performanță ale celor de dinainte.

Sectorul 3, un sector care investește constant în sport

Ceea ce face proiectul relevante pentru Sectorul 3 nu e caracterul său izolat, ci exact contrariul: urmărește un tipar de investiții.

În ultimii an, administrația locală a inaugurat 14 săli de sport noi în școli și a construit zeci de terenuri de sport cu acces gratuit pentru comunitate, terenuri pentru fotbal, baschet, handbal, tenis de masă sau de câmp, pumptrack.

Ce mai lipsește, totuși, orașului

Nu trebuie să ne mințim: o singură administrație nu poate schimba realitatea sportului pentru copii la nivelul Capitalei. În multe sectoare:

• sălile de sport sunt vechi, neamenajate sau incomplete;

• multe unități de învățământ nu au săli sau terenuri.

• copiii fac sport pe coridoare sau săli de clasă;

• infrastructura dedicată performanței lipsește aproape complet.

Sala de scrimă e un semn că sportul poate primi în sfârșit ce merită: spațiu, planificare, continuitate. Pentru București, rămâne întrebarea: câte sectoare sunt dispuse să investească în sport cu aceeași consecvență? Pentru că, dincolo de medalii, sportul copiilor înseamnă disciplină, sănătate, comunitate și, mai ales, șansa de a crește într-un oraș care le oferă spațiul de care au nevoie.