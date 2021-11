Oana Zăvoranu va fi consiliera de imagine a lui Piedone, primarul Sectorului 5

Cristian Popescu Piedone spune că Oana Zăvoranu nu va primi bani pentru funcția ocupată în cadrul primăriei.

„Oana nu are o necesitate de bani. Are o experiență vastă în domeniul TV. Îmi aduc aminte că acum 30 de ani când facea o emisiune la TVR am fost invitatul ei, ne cunoaștem de atunci. Am avut o relație foarte frumoasă de-a lungul timpului”, a declarat pentru HotNews.ro Cristian Popescu Piedone.

Oana Zăvoranu a anunțat colaborarea cu Primăria Sectorului 5 într-o postare pe Facebook în care a transmis că se află ”în vizită la viitorul meu SEF”.



