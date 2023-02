Fost şef al Gărzii de Mediu, despre cât de pregătită este România în faţa unui cutremur: "Atât de orbi şi resemnaţi am devenit. Aşteptăm dezastrul cu zâmbetul pe buze?"

Octavian Berceanu, fost şef al Gărzii de Mediu, a comentat tragedia din Turcia şi Siria, acolo unde două cutremure au curmat peste 3.000 de vieţi. Printre cei afectaţi de tragedie este şi un vecin de-al său care acum îşi caută familia printre dărâmături. Ce spune despre cât de pregătită este România în faţa acestor dezastre.

Sursa foto: INQUAM Photos/George Călin | Facebook Octavian Berceanu

Turcia a fost zguduită, astăzi, de două cutremure de suprafaţă. Cele două seisme au avut un impact devastator asupra regiunilor Gaziantep şi Echinozu, acolo unde peste 2.300 de persoane au murit.

Nu vorbim doar de Turcia, ci şi de Siria, acolo unde bilanţul a ajuns la cel puţin 716 morţi, conform datelor raportate de Administraţia de la Damasc şi de Naţiunile Unite.

Românii care au trăit aceste cutremure devastatoare au venit cu mărturii cutremurătoare pentru că după cele două seisme au urmat nu mai puțin de 120 de replici, astăzi, dintre care 52 de replici au fost cu o magnitudine mai mare de 4 pe Richter.

Octavian Berceanu, fost şef al Gărzii de Mediu, a povestit pe Facebook situaţia tragică în care se află acum un prieten de-al său care a plecat în Turcia să îşi caute familia printre dărâmături, dar şi despre cât de pregătită este România în faţa acestor dezastre.

"Prietenul meu, vecin, s-a dus să sape după întreaga sa familie. E turc si tocmai s-a casatorit. Se ocupa cu cometul. Aduce legume din Turcia. Si-a construit afacerea de la zero, in Romania. Pana azi avea o viata linistita, o familie infloritoare.

Acum este in drum spre familia sa, prinsa in intregime sub daramaturi. Nimic din milioanele de euro sau orice altceva material nu mai conteaza pentru el. Si-a inchis telefonul pentru ca nu mai are cine sa-l sune si s-a dus sa sape cu mainile goale, dupa intreaga sa famililie, frati, sotie, parinti.

Stiu! Pentru noi este imposibila o asemenea tragedie pentru ca traim in Gradina Maicii Domnului unde nu e nevoie de evaluarea starii blocurilor, de spitale modulare, de simulari de prim ajutor post cataclism.

"Oare atât de proşti şi orbi şi resemnați am devenit. Așteptăm dezastrul cu zâmbetul pe buze?"

Suntem in Paradis, unde nici cainii nu te ating, ar fi zis si Ana acum un an. Si totusi nenorocirile astea se intampla in jurul meu, al tau, in jurul nostru. Oare atat de prosti si orbi si resemnati am devenit. Asteptam dezastrul cu zambetul pe buze?

Oare la ce "Dumnezeu" cu doctorat trebuie sa ne rugam pentru ca sa avem niste puncte accesibile de prim ajutor post seism. Si daca ele exista, unde Doamne sunt? Exista panotaj publicitar stradal care sa ne spuna ca avem un astfel de punc in parcarea supermarketului, in parc, langa statia de metrou?

Exista autocolante la intrarea in bloc care sa ne spuna ca atunci cand ai sute sau mii de victime ranite usor poti merge intr-un anumit loc din apropiere, in curtea primariei, a unei scoli, a dispensarului, oriunde unde cineva te poate ajuta?

"Să nu ceri autorităților să facă centre de prim ajutor, să le doteze şi să facă cunoscută existența lor"

Sa nu ceri autoritatilor sa faca centre de prim ajutor, sa le doteze si sa faca cunoscuta existenta lor, in locatii usor accesibile, e prostie pura. Si e prostia unui popor, nu e pe persoana fizica, deci nu e vorba despre tine. Tu poti sta linistit, iar la un cutremur ai grija sa te resemnezi repede, ca a fost voia Domnului.

"Tu poți sta liniștit, iar la un cutremur ai grijă să te resemnezi repede, că a fost voia Domnului"

În 1977 am avut noroc. Casa de pe Calea Grivitei, acolo unde sunt azi peroanele 7-14, n-a picat toata imediat, dar a fost demolata dupa cutremur fiind improprie pentru locuit. Altii n-au fost asa de norocosi.

Poza e de pe Reuters, azi din Turcia, oricând şi de la noi", a scris Octavian Berceanu, fost şef al Gărzii de Mediu, pe Facebook.