O tânără jurnalistă din Ucraina a fost ucisă în apropiere de Kiev. Oleksandra avea 24 de ani

Femeia a fost omorâtă luni, în apropiere de Kiev. Oleksandra Kuvshinova avea 24 de ani și colabora cu canalul american în timpul războiului din Ucraina.

Femeia a fost descrisă drept "veselă și drăguță" de un angajat al Fox News care a lucrat cu ea în timpul conflictului.

In yesterday's attack near Kyiv, we have lost a beautiful brave woman - Oleksandra Kuvshinova - Sasha. She loved music and she was funny and kind. she was 24 years old. She worked with our team for the past month and did a brilliant job.

May her memory be a blessing pic.twitter.com/QGzqV3Fy5D