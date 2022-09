Iustin, tânărul din Fălticeni care a comandat otravă pe DarkWeb, încerca, de fapt, să scape de chelie pentru că fetele nu îl mai plăceau

Timp de trei luni, mai muţi ofiţeri sub acoperire l-au filat, interceptat şi monitorizat pe românul care comandase 28 de grame de ricină ca să îşi ucidă unchiul bolnav de cancer.

În cele din urmă, tânărul a fost prins. Aşa-zisul criminal a făcut declaraţii în exclusivitate pentru Antena 3.

"Înţeleg că orcine încalcă legea, trebuie să răspundă în consecinţă". Aşa îşi începe mărturisirea Iustin, un tânăr care a pus pe jar investigatori din trei state. Totul, pentru că în noiembrie 2020, a accesat Dark Web.

Numai că, discuţia pe care Iustin a purtat-o la acea vreme era cu un investigator sub acoperire al Statelor Unite.

Discuţia dintre tânăr şi investigatorul sub acoperire

Iustin: "Salut băieţi! Am văzut că aveţi lucruri interesante pe site-ul vostru de pe darkweb. Caut otravă. Credeţi că mă puteţi ajuta?"

Investigator sub acoperire. "De fapt chiar avem o conexiune pentru asta. Spune-mi exact ce vrei să faci cu ea sau la ce te gândeşti să o foloseşti şi noi vedem dacă avem".

Iustin. "O rudă apropiată a mea este foate bolnavă şi în plus mă şi enervează de fiecare dată când are ocazia. Caut să îl scap de durerea pe care o are şi să îmi fac viaţa mai uşoară. Am nevoie de ceva care ucide în ore sau poate minute".

"În luna noiembrie 2020, în urma unui schimb operativ de informaţii cu departamentul pentru siguranţa naţională din cadrul Ambasadei SUA din Austria, poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de tentativă de dobândire, direct sau indirect de arme chimice", a declarat cms.şef Dan Octavian, Poliţia Română.

Şi de aici a început nebunia. S-au pus în mişcare mai multe mecanisme. Iustin a fost filat, monitorizat şi s-a mers până la flagrant, doar că Iustin a trimis un prieten să ridice coletul cu substanţa pe care credea că o comandase.

Iustin ar fi încercat să cumpere ricină de pe Dark Web, substanță calificată ca armă chimică

"Bărbatul ar fi încercat să procure ricină, substanţa calificată ca armă chimică. În acest sens, bărbatul ar fi accesat reţeaua Dark Web şi ar fi solicitat aproximativ 28 de grame de ricină", a precizat Dan Octavian.

În cele din urmă anchetatorii l-au găsit pe Iustin şi l-au arestat pentru 30 de zile pentru că a încercat să cumpere arme chimice, însă ancheta oamenilor legii a început să capete o turnură neaşteptată, încă de la percheziţii.

Căutând în telefoane, tablete şi alte device-uri, poliţiştii au constatat că Iustin nu avea în istoricul căutorilor niciun termen care să confirme intenţiile criminale. Au găsit însă căutări pentru expresia ulei de ricin pentru păr.

Iustin: "Instanţa de judecată au aflat că nu am avut nicio intenţie rea. De aici şi pedeapsa de un an cu suspendare"

Apoi, audiind toate rudele celui deja arestat, poliţiştii aveau să constate că niciun unchi nu are cancer. Apoi Iustin a mărturisit adevărul.

Inculpatul intrase pe Dark Web să îşi ucidă chelia, dar, pentru că acolo oamenii cumpără arme şi droguri, nu avea cum să spună pentru ce are nevoie de ricină.

Motivarea Curţii de Apel Bucureşti

"Inculpatul susţine că, odată cu începerea facultăţii, a avut mai multe relaţii cu fete care l-au părăsit, bănuiala inculpatului fiind că motivul despărţirii a fost reprezentat de faptul că îi cădea părul. În urma unor controale medicale, inculpatul a aflat că problema sa era ereditară, moştenită de la tatăl său.

Având în vedere că situaţia transplantului de păr era prea costisitoare pentru posibilităţile inculpatului, acesta a achiziţionat de la o farmacie şi a utilizat uleiul de ricin, sesizând mici îmbunătăţiri".

Cum ricina este o substanţă extrem de toxică şi interzisă, tânărul a fost condamnat la un an cu suspendare.