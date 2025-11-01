Oraşul mic din România cu două stadioane mari. Unul are costuri de 55 milioane euro

Dâmbovița Arena ar urma să fie inaugurat în iulie 2026. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Deşi are o echipă de fotbal în Liga a II-a, municipiul Târgovişte va intra în curând pe lista marilor oraşe care au două stadioane de mari proporţii, noi-nouţe. Dacă primul a fost construit din bugetul local, al doilea a fost ridicat cu bani din bugetul naţional. Factura nu este deloc mică. Ba chiar a fost reactualizată cu încă 30 de milioane de euro. Astfel, bugetul pentru "Dâmbovița Arena" a ajuns la 55 milioane euro.

Bugetul pentru Stadionul Eugen Popescu şi Dâmbovița Arena, aproape 100 milioane de euro

Povestea celor două stadioane din capitala Dâmboviţei a început încă din anul 2016, atunci când preşedintele consiliului judeţean a solicitat de la Guvern, fonduri pentru construcţia unei noi arene dedicate echipei locale Chindia Târgovişte. De la centru, răspunsul a venit greu, aşa că autorităţile locale au luat problema în propriile mâini.

După trei ani de aşteptare, primăria din Târgovişte a decis să construiască din fonduri proprii Stadionul Eugen Popescu. Lucrările au durat până în 2023, iar costul final a fost de 16 milioane de euro.

Mai exact, municipalitatea a demolat stadionul din oraş în 2019, l-a reconstruit la cele mai înalte standarde şi l-a dat în folosinţă în 2023. Între timp, comisiile de evaluare din cadrul Companiei Naţionale de Investiţii (CNI) aveau să-şi dea acordul pentru o nouă arenă cu bani de la bugetul de stat.

În 2020, Compania Naţională de Investiţii CNI şi-a adus aminte de solicitarea din 2016, aşa că a aprobat construcţia unei noi arene sportive. Bugetul pentru "Dâmbovița Arena" – 55 milioane euro. În schimb, după ce a fost ridicată şi aproape terminată, factura a sărit în aer. În plus, încă 30 de milioane de euro.

Localnicii din Târgovişte sunt nemulţumiţi de investiţiile în cele două stadioane

Oamenii spun că oraşul nu avea nevoie de două stadioane, dar tot ce le-a mai rămas de făcut acum este să facă haz de necaz. Mulţi dintre ei îşi aduc aminte mai degrabă de vremurile de glorie ale Chindiei Târgovişte.

"Să ştii că se juca fotbal atunci, acuma se cam joacă, se cam taie frunze la câini", a declarat un localnic pentru Antena 3 CNN, iar altul a spus: "Pe un stadion se desfăşoară activităţi sportive, iar în Târgovişte sau chiar şi în Dâmboviţa, activităţile sportive sunt aproape moarte. Pentru banii care s-au investit, nu se merită".

Totuşi, s-a încercat înţelegerea logicii acestei investiţii. De ce era nevoie de două stadioane într-un oraş cu 60.000 de locuitori sau de ce a crescut factura cu peste 30 de milioane de euro? Acestea sunt doar două dintre întrebările la care Antena 3 CNN a dorit un răspuns din partea CJ Dâmboviţa.

Contactat de un jurnalist Antena 3 CNN, preşedintele CJ DB a transmis să revină săptămâna viitoare pentru că, momentan, ar fi plecat în Timişoara.

"Dâmbovița Arena" va avea o capacitate de peste 12.000 de locuri, pistă de atletism, locuri de parcare şi diverse spaţii pentru alimentaţie publică. Toate acestea, desigur, după ce va fi terminată. 2026 este anul agreat pentru inaugurare.