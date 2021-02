Ordonanţa sărăciei scoate oamenii în stradă. Radu Soviani, analist economic: ''România riscă să intre în incapacitate de plată''

De exemplu, în cazul ajutoarelor pentru Horeca, domeniul cel mai afectat de pandemie, deşi au fost cerute 2,5 miliarde de lei, se va aloca doar un miliard. Este doar un exemplu pentru că austeritatea este cuvântul de ordine pentru acest an.

Ministerul Economiei a cerut 6,5 miliarde de lei. Din aceşti bani peste 5 miliarde de lei sunt sumele europene alocate pentru firme, acele granturi. Iar un miliard de euro va merge catre HORECA, cu toate ca planificaseră 2,5 miliarde de lei. La Start-up Nation au tăiat in jur de 70%.

Bugetul ministerului Sănătăţii va fi de 11 miliard de lei. Casa de Asigurari de Sanatate a cerut 53 de miliarde de lei şi a obtinut 44,8 miliarde de lei, deci este o scădere de 8,2 miliarde de lei.

Radu Soviani, analist economic, a vorbit în exclusivitate la Antena 3 despre deciziile guvernanţilor care au scos în stradă românii la proteste.

''Eu am scris în luna noiembrie un material care arată că dacă nu vor fi luate măsuri de ajustare, România riscă, ca până în luna martie 2021 să intre în incapacitate de plată. Suntem în februarie. Atenţie, incapacitate de plată înseamnă în esenţă, incapacitatea unui stat de a-şi asuma, de a-şi plăti obligaţiile asumate faţă de cetăţeni. În acest sens vedem primele semne ale incapacităţii de plată din această perspectivă. Guvernul nu majorează punctul de pensie pentru cei cu venituri mici, pentru că nu are de unde să-i plătească, deci este o formă de incapacitate de plată. Guvernul ia măsuri primitive, dă cu toporul şi acţionează pompieristic în ceea ce priveşte nivelul veniturilor din sectorul pubilic. De ce spun pompieristc? Au avut un an și ceva de când sunt la guvernare. Se fac 14-15 luni de când sunt într-o formă sau alta la guvernare și niciuna dintre chestiunile pe care acum le prezintă structurale, nu le-au aplicat anul trecut. Mai mult, noi, discuțiile astea despre buget trebuie să le avem în urmă cu cinci luni, în septembrie, în octombrie, nu în 11 februarie, când nici măcar nu avem un buget, sau mai degrabă, în loc să avem un buget, avem o pălăvrăgeală tristă la nivelul ordonatorilor principali de credite'', a spus analistul economic la Antena 3.

