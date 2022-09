Ce le punem copiilor în pacheţelul de la şcoală. Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu: "Nu trebuie să ignorăm aceşti doi factori importanţi"

Grija pentru sanatate in aceasta perioada cu numar de cazuri de viroze in crestere, se va manifesta prin pastrarea stricta a tuturor regulilor de igiena in vigoare.

Scolarii au varste si abordari diferite in ceea ce priveste alimentatia la scoala. Ideal este ca toti copiii sa consume micul dejun acasa sau sa-si ia pachet pregatit de acasa la scoala.

Prescolarii si scolarii mici pana la 10 ani au neaparata nevoie de mic dejun. Elevii de gimnaziu invata cel mai adesea dupa amiaza si deci, pot avea mic dejun acasa. Adolescentii sunt mai greu de convins sa manance acasa dimineata si pentru ei alegerile pot fi mai greu de controlat (fie sar peste micul dejun, fie mananca produse de patiserie sau sandwich la metrou, etc).

Iata cateva idei de pachetel care se poate consuma la scoala: