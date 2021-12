Pachetul social, în vigoare de la 1 ianuarie 2022. Categoriile de români care beneficiază de această măsură

„Pachetul social, condiţia impusă de PSD pentru a intra la guvernare, va intra în vigoare la 1 ianuarie 2022. Aşa cum am promis, alocaţiile vor fi majorate pentru copiii între 0-2 ani şi cei cu dizabilităţi la 600 lei, iar pentru copiii între 2-18 ani la 243 lei. Aşa cum am promis, persoanele cu dizabilităţi vor primi a 13-a indemnizaţie. Aşa cum am promis, pensia minima va creşte de la 800 la 1.000 lei, iar pentru restul pensiilor creşterea va fi de 10%. În acelaşi timp, în luna ianuarie, toţi pensionarii cu pensii până în 1.600 de lei vor primi un ajutor pentru iarnă, astfel încât toţi vor ajunge în ianuarie la suma de 2.200 lei (pensie + ajutor)", a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

„Am început cu cei mai vulnerabili, însă, pe măsură ce economia îşi va reveni, vom găsi soluţii pentru a continua creşterea veniturilor tuturor românilor", a precizat liderul PSD.

Românii care au pensii între 1.000 și 1.600 de lei vor primi în luna ianuarie un ajutor financiar pentru a-și putea plări facturile la energie. Sprijinul va fi acordat diferențiat, în funcție de valoarea pensiei, astfel încât veniturile lor să ajungă la 2.200 de lei, a spus ministrul Familiei, Gabriela Firea.

„Pensionarii cu veniturile cele mai mici primesc un ajutor, astfel încât oricine are pensia cuprinsă între 1.000 și 1.600 de lei să ajungă la venituri de 2.200 de lei în luna ianuarie. Astfel - și acestea sunt cifrele concrete – ajutorul va fi acordat diferențiat. Cine are pensia de 1.000 de lei va primi un ajutor de 1.200 de lei. Cine are pensia de 1.001 va primi un ajutor de 1.199 de lei. Cine are pensia de 1.002 lei va primi un ajutor de 1.198 de lei, iar ajutorul va scădea pe măsură ce pensia este mai mare. Astfel că persoanele cu 1.600 de lei pensie vor primi 600 de lei acest ajutor, sprijin financiar din partea guvernului”, a transmis Gabriela Firea într-o conferință de presă.



