Panică în Constanța, după ce o mașină a intrat într-o țeavă de gaz, lângă un liceu. Alimentarea cu gaze în zonă a fost oprită

2 minute de citit Publicat la 09:27 18 Noi 2025 Modificat la 09:56 18 Noi 2025

Un liceu din Constanța a fost evacuat marți dimineață, după ce o mașină a intrat cu putere într-o țeavă de gaz. FOTO Antena 3 CNN

O mașină a intrat cu putere într-o țeavă de gaz pe o stradă din Constanța. La fața locului au intervenit ambulanțe și pompieri, iar gazul în zonă a fost oprit. Elevii unui liceu din apropiere au așteptat afară să intre la ore, până când zona a fost verificată de pompieri.

UPDATE 9.55 În jurul orei 7.40, polițiști din cadrul Serviciului Municipal de Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident, pe strada Soarelui din municipiul Constanța, potrivit IPJ Constanța.

Polițiștii au constatat că un tânăr, de 18 ani, ar fi acroșat cu mașina o țeavă de alimentare cu gaz. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale.

Șoferul a fost testat pentru consum de alcool și droguri, iar rezultatul a fost negativ.

Polițiștii au delimitat și blocat, temporar, circulația în zonă pentru protecția cetățenilor și pentru a facilita accesul echipelor de intervenție și situații de urgență.

Imediat, au fost luate măsuri pentru evacuarea elevilor și a cadrelor didactice din unitatea de învățământ aflată în proximitate, precum și interzicerea circulației pietonilor și a autovehiculelor în zona delimitată, pentru prevenirea unor incidente nefericite. La acest moment, traficul a fost reluat fără restricții, situația fiind remediată.

Știrea inițială

Accidentul rutier s-a produs pe strada Soarelui nr.2, iar apelul la 112 a fost primit la 7.40.

Echipaje ISU și ambulanțe au fost chemate la fața locului.

În zona unde s-a produs accidentul este Liceul de Marină. Elevii și profesorii au așteptat afară până când pompierii au verficat zona.

De asemenea, alte patru persoane din două imobile din apropiere au fost evacuate preventiv.

Gazul în zonă a fost închis.

Din primele informații, accidentul s-a produs după ce mașina a scăpat de sub control.

Nu au fost raportate victime, iar pompierii au acționat pentru asigurarea perimetrului și remedierea avariei.

Circulația în zonă a fost restricționată temporar pe durata intervenției. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.