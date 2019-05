Papa Francisc a scris pe Twitter impresia sa privind vizita în România

Papa Francisc a scris, vineri seară, pe Twitter, impresia sa privind vizita în România, şi a precizat că „Sfântului Duh îi place să creeze unitate din cele mai frumoase diversităţi”.

„Sfântul Duh iubeşte să formeze unitate din cele mai frumoase şi armonioase diversităţi #ApostolicJourney #Romania”, a scris Papa Francisc pe Twitter.

Prima zi a papei în România s-a încheiat cu Sf. Liturghie oficiată în catedrala ”Sf. Iosif” a arhidiecezei romano-catolice de Bucureşti.

Papa Francisc va merge sâmbătă la Miercurea Ciuc.

