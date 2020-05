„Măsura nu este ilegală, am luat-o azi (sâmbătă - n.red.). De două săptămâni, monitorizez tot ce se întâmplă și am văzut că oamenii aleargă prin locuri pe care nu ar trebui să alerge. Așa că am deschis parcurile”, a spus, pentru Antena 3, Dan-Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2.

De exemplu, pe bănci vor putea sta doar cei din aceeaşi familie, nu se va putea aşeza alt necunoscut pe bancă.

Autoritățile locale susțin că locurile de joacă pentru copii vor rămâne în continuare închise și că parcurile au fost deschise în special pentru cei care vor să se plimbe sau să iasă la alergat.

De asemenea vor continua regulile impuse de autorităţi, printre care şi distanţarea socială.

Parcurile din Sectorul 2 au fost redeschise sâmbătă