Părintele Calistrat își îndeamnă enoriașii să țină COVID-19 la distanță cu aghiasmă, anafură și țuică. Rețeta completă

„Noi ne protejăm cu mască, dar dacă virusul este de ordinul nanometrilor, deci nu se vede cu ochiul liber, e o particulă minusculă care circulă şi care este împrăştiată prin respiraţie, prin strănut, prin curentul de vânt. Întrebarea este: dacă ochiul este umed, ea nu s-ar putea lipi de ochi?

Dacă ia contact cu urechea nu tot poate să intre? Deci când este să te întâlneşti cu virusul sau ai cartea lui de vizită, îl găseşti. Dacă nu este să ne întâlneşti, nu este să te întâlneşti”, spune acesta.

Potrivit părintelui, ingredientele care țin departe coronavirusul sunt sarea, aghiasma, anafora și țuicuța.

„Sunt şi eu precaut, dar am altă părere despre problema bolii. Am văzut foarte mulţi oameni care au intrat într-o panică nebună. Efectiv au devenit isterici. Nu vin la biserică, nu se împărtăşesc, nu mă spovedesc, nu am curajul să ies din casă. Pe toate băbuţele mele le-am învăţat nişte măsuri de igienă foarte simple:

În fiecare dimineaţă, prânz şi seară, să facă gargară cu apă caldă cu sare, ca să se cureţe zona bucală, pentru că sarea e cel mai bun dezinfectant bătrânesc de când e pământul. După aceea, o gură de ţuicuţă după ce ai luat aghiasmă şi anaforă, pentru că alcoolul este un bun dezinfectant. După aceea, mai avem o pastilă foarte simplă, decaseptul cu albastru de metil”, a adăugat părintele Calistrat.