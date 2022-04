Pățania unor români la granița cu Bulgaria: "Tocmai am luat amendă. Au dat din umeri când le-am arătat că a fost greșeala lor"

Aceștia au fost taxați cu 36 de euro din cauza unei cifre care nu se regăsea în numărul de înmatriculare al mașinii, după cum au relatat într-o postare pe pagina Forum Grecia, de pe Facebook:

„Mare atenție dacă tranzitați Bulgaria! Să verificați dacă numărul de înmatriculare al mașinii este scris corect pe vigneta. Tocmai am luat amendă 36 euro pentru că cel de la ghișeul unde am plătit vigneta a greșit o cifră din numărul de înmatriculare și am fost surprinși de camere fără vignetă. Nimeni nu a fost tras la răspundere. Au dat din umeri când le-am arătat că a fost greșeala lor."

Cazul se pare că nu este singular. Mai multe persoane au sesizat în secțiunea de comentarii a postării întâmplări similare:

„Am pățit!!! Au scris un "P" în loc de "R". Greșeala mea e că nu am verificat chitanța! Noroc că am prins un tânăr la Bgtoll care știa engleză și ne-a dat drumul fără amendă, că nu aveau ei cum să încaseze cash, evident cu promisiunea să facem alta la prima benzinărie, că și așa nu ai cum ieși din țară! Și uite cum am mai plătit noi o dată!"

„Personal am pățit-o în ideea în care am plătit la 3 mașini, iar la una dintre mașini nu a ieșit o literă. Ceea ce acum nu mi se pare normal să-ți iasă o vignetă cu număr incomplet. Am înțeles că așa mai fac și ei un ban la buget. Te prinzi, bine, nu, plătești. Așa că mare grijă! Gândiți-vă că altor persoane le-au fost luate plăcuțele de înmatriculare fiindcă nu au avut card să plătească cu cardul amendă."

„La fel am pățit și eu, a scris greșit o literă, norocul a fost că am verificat, însă când m-am urcat în mașină și deja era prea târziu a trebuit să plătesc încă o dată."

Mai multe persoane au recomandat plata rovinietei online:

„Online oameni buni! Suntem în 2022. Dacă vă e frică de carduri, luați un card prepay sau revolut. Oamenii greșesc în aglomerația din benzinării. E cu zero comision la administrația drumurilor din Bulgaria. Instant cu numărul pus de dumneavoastră."

„Cumpărați-vă vigneta online! Vă completați singuri absolut totul! Durează 3 minute! Atunci sunteți scutiți de orice neplăceri!"

„Chiar acum am trecut prin Bulgaria și am completat-o online și am plătit cu Revolut direct cu leva (15leva) o săptămână."

Pe de altă parte, unii români au sesizat probleme cu procesul online de achiziționare a rovinietei:

„Anul trecut mi-a luat banii pe online fără să îmi dea pe mail vigneta. Tot la ghișeu a trebuit să o fac, apoi să mă agit cu banca să recuperez banii. Pentru mine dau pas la online, a doua oară nu mă mai complic."

„Cumpărati online și aveți grijă de pe ce site, că diferă prețurile."

„De pe site-ul oficial am cumpărat. Până să fac plata, nr era întreg. După plată, pe mail am primit nr de înmatriculare jumătate. Când m-au oprit au dat din umeri. E furt la drumul mare. Se bazează pe faptul că nimeni care e în tranzit, nu stă să își piardă ziua cu ei pentru câțiva euro. Dacă înmulțim cazurile, fac câteva sute de mii, dacă nu milion pe lună din chestiile astea."

Câțiva români s-au arătat satisfăcuți de o anumită aplicație pentru achiziționarea rovinietei:

„Recomand aplicația BG Toll, cumperi online în 3 minute, mereu am luat așa."

„Am cont pe BG Tool. Am acolo toate vignetele plătite, cu perioada de valabilitate și de anul trecut și de acum 2 ani!".