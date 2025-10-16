Patru șefi ai unor companii de ride-sharing au fost încătușați de procurori. DNA: Evaziune fiscală de zeci de milioane

Procurorii i-au reținut pe administratorii firmelor de ride-sharing. Foto: Hepta

Patru administratori ai unor firme de ride-sharing au fost reținuți, miercuri, de procurorii anticorupție într-un dosar în care sunt acuzați de evaziune fiscală de peste 30 de milioane lei, scrie Agerpres, citează un comunicat al Serviciului teritorial Timișoara al DNA.

Potrivit anchetatorilor, cei patru aveau calitatea de administratori de fapt, respectiv coordonatori la șapte societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane.

Ei ar fi conceput un mecanism infracțional de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin neînregistrarea în documentele financiar-contabile și nedeclararea veniturilor obținute în perioada 2023-2025 din activitatea de transport alternativ de persoane, în valoare de peste 110 milioane lei.

Prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la peste 30,5 milioane lei prin neplata TVA și a impozitului pe profit.

Procurorii au documentat mecanismul de evaziune fiscală

"Concret, sub controlul și coordonarea celor patru suspecți, în perioada 2021-2024 ar fi fost înființate mai multe societăți de transport alternativ de persoane care ar fi colaborat cu peste 800 de șoferi.

Șoferilor li s-ar fi oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă.

După recrutare, șoferii fie încheiau contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie încheiau contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale (operatori de transport), care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum și de înscrierea pe platformele de ride-sharing.

Societățile comerciale nu aveau angajați proprii și figurau cu sedii pe raza județelor Timiș și Arad", precizează procurorii.

În timpul derulării activității de transport alternativ de persoane, săptămânal, din sumele încasate de la companiile deținătoare ale platformelor de ride-sharing, suspecții care coordonau societățile de transport își rețineau un comision de 10%, plus o sumă fixă de 70 lei/șofer, cu titlu de servicii de contabilitate.

Restul banilor erau remiși în numerar șoferilor.

Patronii înființau firme prin interpuși

Suma reținută săptămânal fiecărui șofer, în cuantum de 70 de lei, în fapt nu era virată vreunui contabil, ci folosită în interes propriu tot de către suspecți.

"Unul dintre suspecți ar fi retras în numerar, din conturile societăților comerciale controlate, sume de ordinul milioanelor de lei, pe care le-ar fi împărțit cu ceilalți suspecți. Din banii încasați, aceștia achiziționau imobile, autoturisme de lux și autoturisme folosite pentru activitățile comerciale de transport", se specifică în ordonanțele de reținere întocmite de procurori.

Activitatea se desfășura pe o perioadă de maxim un an, până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care operațiunile erau mutate pe altă societate, mai arată procurorii.

"Pentru eludarea răspunderii penale, societățile comerciale erau fie înființate pe numele unor persoane interpuse, fie cesionate în ultima parte a activității, când se proceda, în schimbul oferirii unor sume de bani (1.000 lei/săptămânal sau lunar), la desemnarea altor reprezentanți legali, persoane cu statut social și economic precar", explică DNA.