Paul Stănescu, după ce Dăncilă și-a dat demisia de la conducerea PSD: "O apreciez foarte mult. Sper să rămânem prieteni în continuare"

Noul secretar general al PSD, Paul Stănescu, a spus, după ședința CEx, că a avut o relație extraordinară cu Viorica Dăncilă și că speră să rămână prieteni în continuare.

"Am dat dovadă de maturitate. Conducerea unui partid este un sport de echipă și așa trebuie să funcționeze. Așa precum doamna Dăncilă a luat toate deciziile majore, decizii care au fost luate în CEx național, toată echipa interimară împreună cu domnul Ciolacu vor lua deciziile tot în CEx până la congres. Eu pe doamna președinte Dăncilă, aici lângă mine, trebuie să recunosc, ca oameni, am avut o relație extraordinar de bună până am intrat în partid în aceste alegeri. Chiar o apreciez foarte mult! Doamna Dăncilă, fac public acest lucru, sper să rămânem aceiași buni prieteni și în continuare! Vă rog să fiți de acord cu acest lucru!' a spus Paul Stănescu.

Viorica Dăncilă și-a anunțat demisia de la conducerea PSD, după ședința CEx. "Nu e un moment de slăbiciune, ci un moment de demnitate. Consider că trebuie să-mi dau demisia din PSD. Consider că am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar acum, în urma discuțiilor, am înțeles că se dorește o resetare a partidului", a spus Dăncilă.

