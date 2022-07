Valul scumpirilor loveşte dur România. Pensionarii sunt la limita foametei: "Vai de noi suntem, aleg ce e mai ieftin"

Prețurile au crescut alarmant în ultimul an, iar datele INS arată că la unele alimente aproape s-a dublat.

Uleiul, de exemplu, a crescut cu peste 40 %, produsele de panificație, legume și carne cu 20 %, iar produsele lactate cu peste 13 %.

Din păcate, cei mai afectați de aceste scumpiri sunt bătrânii, care spun că nu își mai permit să cumpere mâncare. Se limitează la puțin și rar.

Pensionarii ies din ce în ce mai rar la cumpărături. Se opresc în fața tarabelor din piețe, își fac calcule și aleg cele mai ieftine produse.

"Vai de noi suntem, mâncăm cât avem și când avem. Nu știu cum se duc banii. Te duci în piață și nu te alegi mai cu nimica în sacoșă și fără bani", spune o pensionară.

"Cam peste tot sunt cam aceleași scumpiri. Iau ce e mai ieftin. Fiica mea are o depresie, nu are servici, are și un copil, deci trăim 3 persoane din pensia mea", mai spune cu lacrimi în ochi o altă pensionară.

Mulți spun că au ajuns să mănânce carne doar o dată pe lună și preferă să ia oase pentru a da gust supelor.

"Am renunțat la toate cât de puţin cât de puțin. Mănânc o dată pe zi", mai spune un pensionar.

"Am grijă de o bătrână de 91 de ani, am pensie 8 milioane, vai de capul meu. Eu nu mănânc, dacă mănânc 2 felii de pâine pe zi. Carne nu îmi permit să iau. E foarte greu", mai spune o femeie.

"Deși sunt pensionar, pensiile sunt cum sunt, statul de noi nu mai are grijă absolut deloc. Acum, că mănânci carne sau mănânci legume, cam e același lucru, să știți. Totul s-a scumpit", mai spune un bărbat.

Oamenii și-au luat gândul și de la a pune legume sau zarzavat pentru iarnă și spun că vor încerca să se descurce în limita posibilităților.

