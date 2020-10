Pensionarii protestează joi în faţa guvernului: Să ne dea banii şi dreptul nostru!

Protestul este organizat de Federaţia Naţională a Pensionarilor din România (FNPR) și Federaţia Naţională „Unirea” a Pensionarilor din România (FNUPR).

Motivul nemulţumirii pensionarilor care participă la protest este nivelul până la care Guvernul a decis să majoreze pensiile din data de 1 septembrie, respectiv 14%, a declarat Preda Nedelcu, liderul (FNPR).

"Să trăiască Ludovic Orban o lună de zile cu pensia mea"

Una dintre pensionarele aflate în faţa guvernului, Maria Vasilescu, declară că are o pensie de 1050 şi când se duce la piaţă "îi vine să plângă".

"Am venit aici să îmi cer dreptul meu, după ce am muncit o viaţă întreagă. Ei nu ne dau absolut nimic, e contribuţia noastră pe care am plătit-o deja.

Aş vrea să îl rog pe domnul Ludovic Orban să trăiască o lună de zile cu pensia mea, îi dau eu banii să vadă cum e să trăieşti cu 1050 lei timp de 30 de zile, a declarat pensionara Maria Vasilescu.

Recent, plenul Parlamentului a adoptat rectificarea bugetară pe 2020, cu amendamentul PSD referitor la creşterea cu 40% a punctului de pensie. Parlamentarii au decis, la propunerea PSD, cu 242 voturi 'pentru', 147 'împotrivă' şi 11 abţineri, abrogarea articolului potrivit căruia punctul de pensie se majora cu 14%, în acest fel rămânând în vigoare Legea sistemului public de pensii care prevede majorarea acestuia cu 40%.