Percheziții de amploare la Ministerul Transporturilor și la CFR Marfă: Angajați acuzați că fură din locomotive

Sunt percheziții de amploare, miercuri, la Ministerul Transporturilor, la CFR Marfă și la locuințe din mai multe județe, într-un dosar penal de furt calificat. Plângerea a fost făcută chiar de CFR Marfă, iar vizați sunt angajați ai instituției.

„La data de 1 octombrie 2025, polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi București, sub coordonarea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, pun în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară în județele Dâmbovița, Teleorman, Ilfov si în municipiul București.

Acțiunea vizează documentarea și probarea activității infracționale a unor angajați ai unei instituții”, transmit polițiștii.

Verificările au fost începute în urma unor plângeri primite de la instituția în cauză, referitoare la sustragerea mai multor componente ale locomotivelor sau a unor cantități de combustibil.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Activitățile vizează descoperirea și ridicarea mai multe bunuri despre care există bănuiala că ar proveni din furt.

Acțiunea este desfășurată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Poliției Transporturi, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, pentru documentarea întregii activități infracționale.