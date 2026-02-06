Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 5. Şefi din Poliţia Locală, administratorul public şi arhitectul-şef sunt vizaţi de anchetă

Primele date arată că primarul Sectorului 5 al Capitalei nu e vizat de ancheta procurorilor DNA. Sursa foto: Agepres

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au descins vineri dimineaţa la Primăria Sectorului 5 din Capitală. Potrivit surselor Antena 3 CNN, vizaţi de ancheta procurorilor DNA sunt administratorul public, șefi din Poliția Locală şi arhitectul-şef.

Direcţia Naţională Anticorupţie a deschis un dosar penal şi, implicit, au început cercetările pentru fals intelectual, dare şi luare de mită după ce au fost descoperite nereguli în ceea ce priveşte dezvoltarea imobiliară din Sectorul 5 al Capitalei.

Autorităţile au făcut descinderi la sediul Primăriei Sectorului 5 şi, în prezent, sunt percheziţii în desfăşurare. Vizaţi de ancheta celor de la DNA sunt arhitectul-şef, şeful Poliţiei Locale, dar şi administratorul public al Sectorului 5 din Bucureşti.

Sunt căutate documente şi dispozitive, acte, tot ce i-ar putea ajuta pe anchetatori în acest dosar penal.

Momentan, nu este clar pe cine au favorizat suspecţii, de la cine au primit mita, însă, cert este că, spun surse Antena 3 CNN, ar fi vorba despre dare şi luare de mită pentru construcţii în Sectorul 5 din Bucureşti, avize sau tot felul de documente necesare în domeniul imobiliar.

La primele ore ale dimineţii, acţiunea este în desfăşurare, iar procurorii DNA fac percheziţii atât la sediul Primăriei Sectorului 5 al Capitalei, dar şi la locuinţele suspecţilor din acest dosar penal. Iar la finalul cercetărilor, suspecţii vor ajunge la audieri în faţa procurorilor DNA din Capitală.