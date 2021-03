15 percheziții într-un dosar de fraudă electorală în județul Giurgiu. Angajații unei primării, acuzați că ar fi întocmit acte false

Joi, 18 martie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, pun în executare 15 mandate de percheziție domiciliară.

Anchetatorii au suspiciuni cu privire la faptul că 14 persoane ajutate de funcționari din cadrul Primăriei Stănești au întocmit documente prin care au stabilit reședința a peste 100 de oameni fără ca aceștia să locuiască efectiv la adresele de reședință, cu scopul să voteze în comuna respectivă.

Una dintre percheziții se desfășoară la sediul unei instituții publice, iar 14 la domiciliile unor persoane fizice.

Dosarul penal în care se fac cercetările vizează comiterea infracțiunilor de fals intelectual, fals material în inscrisuri oficiale și uz de fals.

"Persoanele in cauza sunt banuite ca in cursul anului 2020, beneficiind de documente intocmite in fals de catre functionari din cadrul institutiei publice, au stabilit resedinta mai multor persoane (peste 100) fara ca acestea sa locuiasca efectiv la adresele de resedinta", a anunțat IPJ Giurgiu.

Această activitate ilegală a avut drept scop participarea în calitate de alegători la scrutinul local din septembrie 2020.



