Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de comerţ ilegal cu maşini de lux, care ar fi fost importate cu acte false

Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de comerţ ilegal cu maşini de lux. Sursa foto: hepta

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au transmis, luni, că poliţiştii au făcut cinci percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în Ilfov într-un dosar legat de importul a 15 autoturisme de lux din Andorra. Maşinile ar fi avut acte false. Faptele ar fi fost comise de către trei cetăţeni: un francez, un belgian şi un român.

Poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi procurori au făcut cinci percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar în acre există suspiciuni de săvârşirea unor infracţiuni de folosire, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată, fals în declaraţii în formă continuată şi complicitate la spălarea banilor, în formă continuată.

”În zilele de 09.01.2026, 26.01.2026 şi 10.02.2026, în baza unor acte de provenienţă falsificate, suspecţii au importat din Andorra, în România un număr de 15 (cincisprezece) autoturisme de lux - Aston Martin Volante DB18, Aston Martin DBS Volante, Porsche GT4RS Cayman, Aston Martin DB12 Volante, Porsche 992 Targa 4S, McLaren 750S Spider, Ford Mustang, Mercedes SL63 AMG, Audi RS6, Cupra Formentor, Porsche 911 Carrera, Porsche Macan GTS, Lotus Emira, Ineos Grenadier şi Dodge RAM, iar, aferent acestor operaţiuni, au disimulat adevărata provenienţă şi circulaţia ulterioară a bunurilor mobile importate, precum şi a sumelor de bani folosite atât pentru achiziţionarea lor, cât şi a celor obţinute din tranzacţionarea ulterioară a acestora”, au transmis procurorii.

În această anchetă, cetăţeanul francez şi cel belgian au fost reţinuţi, iniţial, pentru 24 de ore. Ulterior, cei doi au fost plasaţi sub control judiciar, pentru 60 de zile, şi au obligaţia de a nu părăsi România.

Autorităţile au pus sechestru asigurator pe maşinile vizate: ”Pentru a se evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire autoturismelor de lux importate, în cauză, a fost instituită măsura sechestrului asigurător, în prezent fiind efectuate demersuri în vederea aplicării efective a acesteia".