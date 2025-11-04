Percheziții la hoții de lemne din Maramureș și Bistrița-Năsăud. Surse: Într-unul din dosare e vizat primarul din Vișeu de Sus

2 minute de citit Publicat la 08:23 04 Noi 2025 Modificat la 08:23 04 Noi 2025

Mafia pădurilor din Maramureș și Bistrița Năsăud este vizată marți dimineață de patru acțiuni de amploare ale polițiștilor. FOTO: Getty Images

Mafia pădurilor din Maramureș și Bistrița Năsăud este vizată marți dimineață de patru acțiuni desfășurate în paralel de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiștii Serviciului Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol din IGPR în cadrul operațiunii Jupiter 4. Sunt în desfășurare 16 percheziții în dosare în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept, furt de arbori și alte fapte conexe.

Prejudiciul estimat depășește 1,5 milioane de lei.

Firmele sau persoanele fizice care au fost implicate au beneficiat de sprijin din partea persoanelor din ocoale silvice, au stabilit anchetatorii. Mai multe persoane vor fi duse la audieri în următoarele ore.

Primarul din Vișeu de Sus, vizat într-un dosar de tăieri ilegale

În cel mai amplu dintre dosare, procurorii au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor deținute de firma primarului din Vișeu de Sus, Vasile Coman, deja inculpat într-un alt dosar de corupție, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Ancheta vizează fapte comise între februarie și iunie 2022, când angajații firmei primarului ar fi tăiat și sustras ilegal peste 4000 de arbori dintr-o zonă aflată în Parcul Natural Munții Maramureșului, fără amprenta dispozitivelor silvice de marcat. A fost defrișată fără drept o suprafață de teren pentru construirea unui drum forestier ilegal. Prejudiciul este estimat la jumătate de milion de lei.

Se fac cercetări pentru tăiere ilegală de arbori, transport de material lemnos fără documente, complicitate și instigare.

Prejudiciu de peste o jumătate de milion la Borșa

Un alt dosar vizează tăieri masive ilegale efectuate în 2018 de către administratorul unei întreprinderi individuale din Borșa, care și-a pus angajații să taie 1.665 de arbori nemarcați din fondul forestier al Primăriei Borșa, situat în Parcul Natural Munții Maramureșului. O parte din lemnul tăiat a fost transportat și comercializat ilegal, fiind disimulat în avize legale.

Deși faptele au fost constatate încă din mai 2018, angajații Ocolului Silvic Alpina Borșa nu au luat măsuri.

Prejudiciul total se ridică la 543.830 lei, din care 225.325 lei prin complicitatea personalului silvic.

Tăieri ilegale și falsuri informatice la Bistrița-Năsăud

Un al treilea dosar, cu prejudiciu de aproximativ 300.000 lei, vizează cinci persoane fizice și trei firme din județul Bistrița-Năsăud, care, în complicitate cu angajați ai Ocolului Silvic Maieru, au tăiat și sustras material lemnos din fondul forestier național între august 2024 și octombrie 2025.

Sunt cercetate fapte de tăiere ilegală, furt de arbori, fals informatic, uz de fals și omisiunea sesizării, precum și diferențe majore între stocurile reale și cele declarate în sistemul informatic SUMAL.

Tăieri în zona protejată a Munților Rodnei

Înt-un alt dosar, polițiștii au efectuat 8 percheziții în Maramureș și au emis 8 mandate de aducere într-o anchetă ce vizează tăieri ilegale de arbori în Parcul Național Munții Rodnei.

Faptele au fost comise în mai și iulie 2025 de mai multe persoane, cu sprijinul angajaților Ocolului Silvic Alpina Borșa, pe terenuri administrate de Ocolul Silvic Plaiurile Heniului.

Prejudiciul estimat este de 71.000 lei, iar printre acuzații se numără fals intelectual, distrugerea de probe și răzbunare pentru ajutorul dat justiției.