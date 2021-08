Percheziții la service-ul unde afaceristul grec și-a adus mașina cu care tocmai omorâse un motociclist: "Am observat părți dintr-o geacă, sânge"

Un om de afaceri grec, care a fugit de la locul accidentului, în Bulgaria, după ce a lovit mortal un motociclist, a fost prins în România. Încerca să îşi repare ilegal maşina într-un service din Măgurele. Şi poate ar fi reuşit, dacă nu l-ar fi remarcat, întâmplător, un poliţist.

Polițiștii din Măgurele l-au reținut aseară pe bărbatul care a produs un grav accident în Bulgaria. În dreptul oraşului Plevna, a lovit cu măşina un motociclist pe care l-a abandonat apoi pe marginea drumului. Patru zile l-ar fi căutat rudele pe bărbatul accidentat, până l-au găsit, mort. Între timp, grecul, care deţine mai multe afaceri în România, a ajuns în ţară şi a încercat să își repare mașina.

Cetățeanul grec a adus autoturismul avariat la acest service din localitatea Măgurele unde proprietarul este chiriaș la una din firmele lui. În același timp, însă, în interiorul atelierului, se afla și un polițist în timpul liber, care își repara mășina. El a fost cel care a mirosit neregulile și l-a prins pe grec.

"În momentul în care am introdus mașina în service, am observat această mașină pusă într-un colț acolo și l-am întrebat din pură curiozitate. Ce se întâmplă cu acea mașină. Apropiindu-mă de ea, am observat părți dintr-o geacă de motociclist, sânge și l-am întrebat dacă are autorizație de reparație.", spune Agentul Șef, Costache Marian.

Polițistul de frontieră bulgar care s-a implicat în acest caz spune că bărbatul grec ar fi trecut granița într-un taxi.

"Mașină pe platforma, el în taxi. Cu platforma de Bulgaria a fost dus până la vamă și acolo a schimbat platforma cu o platformă de România."

Cu ajutorul unei camere ascunse, reporterii News Hour au descoperit că multe dintre service-urile de la noi fac reparaţii fără autorizaţie, câtă vreme primesc bani.

"Dacă e şi găseşti la dezmembrări pe aceeaşi culoare, vii când o ai şi o punem, nu e problemă."

Pornind de la acest caz, reporterii News Hour with CNN au vrut să afle cât de uşor este să îţi repari maşina fără autorizaţie, la service-urile din România. Prima încercare a fost un succes.

"Dacă e şi găseşti la dezmembrări pe aceeaşi culoare, vii când o ai şi o punem, nu e problemă.", a fost raspunsul unul angajat al unui service auto.

Dar sunt şi locuri în care mecanicii nici nu stau la discuţii.

Mecanic: Aveti constatare de la poliţie?

Reporter: Nu!

Mecanic: Nu putem să vă ajutăm atunci. Nu, că intrăm la puşcărie.

Reporter: Deci îmi trebuie autorizaţie.

Mecanic: Da, vă trebuie autorizaţie de reparaţie.

Cei care acceptă să facă astfel de reparaţii ilegale trebuie să ştie că riscă închisoare de la şase luni, la 5 ani. Chiar dacă a fugit de la locul unui accident mortal, momentan, omul de afaceri grec a fost eliberat sub control judiciar.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal