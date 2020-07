PERICOL: Bolnavii Covid-19 au început să plece din spitale. Autoritățile nu mai pot impune românilor izolarea și carantina

După publicarea în Monitorul Oficial a motivației Curtii Constitutionale care arată neconsituționalitatea măsurii de izolare sau carantinare, autoritățile nu mai au niciun control asupra bolnavilor Covid-19, astfel că aceștia sunt lăsați să plece din unitățile medicale dacă solicită externarea. În acest moment, în România sunt 59.000 de cetateni în izolare la domiciliu, peste 700 în carantină și aproape 6.000 de bolnavi internați în spital.

Premierul Ludovic Orban a anunțat un nou proiect de lege care va fi adoptat în ședinta de guvern la începutul săptămânii viitoare, însă până atunci a făcut apel la populație pentru respectarea recomandărilor privind prevenirea răspândirii coronavirusului.

Pericolul reîntoarcerii în societate a bolnavilor Covid-19

Dr. Emilian Imbri, managerul spitalului ”Victor Babeș” a anunțat sâmbătă că trei persoane infectate cu Covid-19 au plecat deja din spital și că mai sunt persoane care doresc acest lucru. Doctorul trage un semnal de alarmă asupra riscului reîntoarcerii în societate a acestor persoane infectate. Și la Institutul Marius Nasta au fost înregistrate solicitări pentru părăsirea unității.

”Sunt oameni inconștienți. Fac un apel la rațiune și bun simț fiindcă oamenii aceștia nu își dau seama ce fac. Îî rog pe toți cei infectați să vină la spital fiindcă riscurile de contagiune sunt mari”, a transmis Emilian Imbri, într-o intervenție televizată.

Pe 25 iunie, Curtea Constitutionala a admis sesizarea Avocatului Poporului in legatura cu art. 25 alineatul (2) teza a doua din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art. 8 alin. (1) din OUG 11/2020 privind stocurile de urgenta medicala, precum si unele masuri aferente instituirii carantinei. Curtea Constitutionala explica in motivarea deciziei publicata astazi in Monitorul Oficial ca textele de lege privind internarea obligatorie si carantina in timpul epidemiei sunt neconstitutionale, deoarece sunt lipsite de claritate si previzibilitate, au un caracter incert si dificil de anticipat si nu ofera garantii privind respectarea unor drepturi si libertati fundamentale. De asemenea, CCR sustine ca instituirea carantinei in Romania prin OUG reprezinta o veritabila privare de libertate si o restrangere a drepturilor fundamentale.