Pericol de inundații în Constanța. A fost emis cod portocaliu de viituri

Un cod portocaliu de inundații a fost emis de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INGHA) pentru mai multe râuri din județul Constanța. Codul este în vigoare începând cu miezul nopții până joi, la ora 12:00.

Ca urmarea a propagării viiturilor formate anterior în amonte se pot produce creşteri importante de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de apărare pe râul Topolog pe sectorul aferent S.H. Saraiu și râul Casimcea pe sectorul aval confluență cu râul Cartal, județul Constanța.

Constanța a fost până miercuri la ora 15:00 și sub avertizare de cod roșu din cauza ciclonului Barbara.

Două maşini au fost luate de viituri, iar unul dintre şoferi a aşteptat pe capotă ca să fie salvat. Numeroase case au fost inundate în județ şi mai multe drumuri au fost închise din cauza furtunilor puternice şi a copacilor puşi la pământ de vântul puternic.