Drumuri închise şi case inundate în Constanţa, aflată sub cod roşu de ploi şi vânt. Apa a fost de un metru pe unele străzi

Plouă încontinuu cu precipitaţii severe de seara trecută, la Constanţa, şi, deşi, pompierii au intervenit pe timpul nopţii, pericolul nu a trecut în unele zone. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Ciclonul Barbara a creat mari probleme în mai multe zone din România, inclusiv pe litoral. În Constanţa, unul dintre judeţele aflate sub cod roşu de ploi şi de vânt puternic, este alertă maximă, iar pompierii au intervenit în mai multe zone în care apa a măsurat chiar şi un metru pe unele străzi din oraş. Numeroase case au fost inundate în Constanţa şi mai multe drumuri au fost închise din cauza furtunilor puternice şi a copacilor puşi la pământ de vântul puternic. Ciclonul a creat probleme serioase şi în judeţul Tulcea – primăria a scos buldozere pe străzi, iar jandarmii, poliţiştii şi pompierii au continuat să pună saci cu nisip în cele mai vulnerabile zone.

În judeţul Constanţa plouă încontinuu cu precipitaţii severe de seara trecută şi, deşi, pompierii au intervenit pe timpul nopţii, pericolul nu a trecut în unele zone. Localncii din zonele inundabile din oraş şi-au pus saci cu nisip în faţa porţilor ca să îşi protejeze locuinţele. Din nefericire, barajul de nisip creat de oameni nu a făcut faţă de această dată, pentru că apa de pe stradă a ajuns chiar şi la un metru.

"Au fost probleme pe străzile din oraşul. Pompierii intervin, au degajat strada, astfel încât, oamenii să poată reveni în locuinţe şi să îşi poată recupera toate lucrurile. (...). Ne aflăm pe una dintre ele, unde oamenii se aşteptau să aibă probleme, pentru că este o zonă inundabilă, este o zonă în care au mai fost astfel de inundaţii de-a lungul timpului. Iar dacă autorităţile nu intervin la timp, atunci chiar locuitorii sună la 112. Însă, de multe ori, este foarte târziu atunci când ajung echipajele pe această stradă (...)", a spus Alexandra Gheţea, corespondent Antena 3 CNN, în timpul transmisiunii în direct, la "Ştirile dimineţii".

Din păcate, în unele case apa a intrat şi oamenii fac eforturi să ăşi salveze bunurile. Codul roşu de furtuni rămâne în vigoare, potrivit meteorologilor, cel puţin până astăzi, la ora 15:00.

"În localitatea Valul lui Traian ştim că s-au distribuit saci cu nisip celor de acolo. Ei sunt un pic mai feriţi de aceste fenomene extreme. Totuşi, rămâne de văzut dacă există şi acolo probleme, pentru că, cel puţin, în oraşul Constanţa au fost destule probleme: au fost locuinţe inundate, au fost subsoluri în care a pătruns apa şi, de asemenea, au fost şi copaci căzuţi", a mai precizat Alexandra Gheţea, corespondent Antena 3 CNN.

Este mobilizare masivă din cauza vremii extreme în toată România şi se fac sute de intervenţii.