A început potopul de cod roșu. Primele efecte ale furtunilor puternice: pene de curent, copaci căzuți și blocuri fără apă

Mii de oameni au rămas fără apă, în BucureștiPublicat acum 48 minute
În București, peste 10.000 de oameni au rămas fără apă până miercuri. Se întâmplă în Militari Residence, acolo unde a fost sistată furnizarea apei potabile la majoritatea blocurilor din complex pentru a nu pune presiune pe sistemul de canalizare.
„Mâine se va relua furnizarea apei, în funcție de condițiile meteo. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, a anunțat asociația complexului, într-un grup pe Facebook.
Constanța, afectată de pene de curentPublicat acum 52 minute
Mai multe cartiere din municipiul Constanța au rămas deja fără curent electric, la doar două ore de la intrarea în vigoare a codului roșu de ploi torențiale anunțat de meteorologi.
De asemenea, o bună parte din rafturile supermaket-urilor au fost golite, după ce autoritățile locale le-au cerut localnicilor să își facă provizii și să nu iasă pe străzi, marți seara și miercuri, decât în cazuri de urgență.
Încă de luni, școlile și grădinițele au anunțat că vor fi închise miercuri din cauza riscurilor mari.
Intervenții în București și Ilfov din cauza copacilor căzuțiPublicat acum 56 minute
Pe perioada codurilor meteorologice, în intervalul orar 10:00-22:30, ISU B-IF deja a gestionat 24 de intervenții in municipiul București și județul Ilfov, după cum urmează:
În Capitală au fost gestionate 18 intervenții:
- 14 copaci căzuți;
- 3 elemente de construcție desprinse;
- 1 acumulare de apă.
Au fost afectate 11 autoturisme.
În județul Ilfov au fost gestionate 6 intervenții:
- 1 copac căzut;
- 2 elemente de construcție;
- 3 acumulări de apă.
A fost afectat un autoturism.
Localităţi din şapte judeţe şi Capitala au fost afectate marţi de fenomenele hidrometeorologice, pompierii intervenind pentru evacuarea apei din curţi, îndepărtarea unor elemente de construcţie şi degajarea unor copaci căzuţi.
Potrivit IGSU, urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice, s-au înregistrat marţi, în intervalul 07:00 - 21:00, efecte în 7 localităţi din 7 judeţe - Brăila, Caraş-Severin, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Ilfov şi Ialomiţa - şi municipiul Bucureşti, unde s-a intervenit pentru evacuarea apei dintr-un subsol şi o curte, îndepărtarea unor elemente de construcţie de la un imobil şi degajarea a 14 copaci şi a unui stâlp de electricitate, fiind avariate 8 autovehicule.
Din cauza vântului puternic, au fost suspendate manevrele în Portul Midia din judeţul Constanţa.
Efecte semnificative s-au înregistrat în judeţul Caraş-Severin, unde, pe DN 6, mai multe roci s-au desprins de pe versanţi şi au lovit un autoturism aflat în deplasare, fără a fi înregistrate victime. Traficul rutier s-a desfăşurat alternativ pe un sens de circulaţie.
Pentru avertizarea populaţiei din judeţele Călăraşi, Constanţa, Giurgiu, Ilfov şi Ialomiţa, dar şi din municipiul Bucureşti, au fost transmise 5 mesaje prin sistemul RO-ALERT, în contextul avertizărilor hidrometeorologice.
A început potopul de cod roșu în București și în sud-estul țăriiPublicat acum 58 minute
De la ora 21.00, cinci județe plus Capitala au intrat sub avertizare cod roșu de ploi torențiale, valabilă până mâine la 15.00. Directorul ANM, Elena Mateescu, a afirmat la Antena 3 CNN că în aceste ore, în unele zone va ploua și de patru ori mai mult decât ar trebui să plouă într-o lună octombrie. Vârful furtunilor va fi atins spre dimineață, în jurul orei 6.00.
Meteorologii se așteaptă ca în București să se înregistreze un record de ploi pentru 24 de ore.
La ora 21.00 deja se înregstrau cantități mari de apă în mai multe orașe:
35 litri/mp Zimnicea
32 litri/mp Giurgiu
31 litri/mp Oltenița
24 litri/mp Mangalia
23 litri/mp Turnu Măgurele
22 litri/mp Alexandria
21 litri/mp București
Codul roșu de ploi torențiale vizează județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și Municipiul București. În aceste zone cantitățile de apă vor ajunge la 80-100 litri pe metru pătrat și izolat chiar 120-140 litri pe metru pătrat, cu posibilitatea apariției descărcărilor electrice.