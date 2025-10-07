A început potopul de cod roșu. Primele efecte ale furtunilor puternice: pene de curent, copaci căzuți și blocuri fără apă

Publicat acum 58 minute

De la ora 21.00, cinci județe plus Capitala au intrat sub avertizare cod roșu de ploi torențiale, valabilă până mâine la 15.00. Directorul ANM, Elena Mateescu, a afirmat la Antena 3 CNN că în aceste ore, în unele zone va ploua și de patru ori mai mult decât ar trebui să plouă într-o lună octombrie. Vârful furtunilor va fi atins spre dimineață, în jurul orei 6.00.

Meteorologii se așteaptă ca în București să se înregistreze un record de ploi pentru 24 de ore.

La ora 21.00 deja se înregstrau cantități mari de apă în mai multe orașe:

35 litri/mp Zimnicea

32 litri/mp Giurgiu

31 litri/mp Oltenița

24 litri/mp Mangalia

23 litri/mp Turnu Măgurele

22 litri/mp Alexandria

21 litri/mp București

Codul roșu de ploi torențiale vizează județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și Municipiul București. În aceste zone cantitățile de apă vor ajunge la 80-100 litri pe metru pătrat și izolat chiar 120-140 litri pe metru pătrat, cu posibilitatea apariției descărcărilor electrice.