Raed Arafat: „Populația să fie pregătită cu apă și alimente în caz că vor fi izolați o perioadă de timp”

Secretarul de stat Raed Arafat a îndemnat, marți, la Antena 3 CNN, populația din zonele aflate sub cod roșu și cod portocaliu să se pregătească cu provizii de apă și alimente, în cazul în care vor apărea inundații puternice și vor rămâne izolați o perioadă de timp.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) le-a cerut, de asemenea, oamenilor să nu ignore mesajele RO-ALERT, să urmărească canalele oficiale ale autorităților și, cel mai important, să asculte recomandările acestora.

Raed Arafat i-a îndemnat, totodată, pe cei care locuiesc în zone ce au mai fost inundate anterior să își păstreze actele importante la îndemână și să pregătească un rucsac cu lucruri esențiale, în eventualitatea în care va fi nevoie de o evacuare de urgență.

Raed Arafat a anunțat că oamenii care locuiesc în zonele aflate sub cod roșu vor fi avertizați din această seară prin Ro-Alert.

„Ce solicităm populației este să fie atentă la mesajele care vin, o să dăm un mesaj să știe toată lumea că se intră în cod în seara asta, și să fie pregătită. În ce sens? dacă vine un mesaj în timpul codului care cere evacuarea din zonele care pot fi inundate, sau dacă e o viitură, mai ales în zonele rurale, populația să fie pregătită. Toate UAT-urile vor avea permanență, ca să comunice cu populația imediat.

Să fie populația pregătită cu apă, alimente, în cazul în care apare ceva și o să fie izolați o perioadă de timp. Adică ploi care pot să ducă la izolarea unei zone. Dacă vine apel pentru evacuare, populația trebuie să aibă deja pregătite actele de bază și lucruri minime necesare. Evacuarea s-ar putea să fie rapidă, sau dacă vine o recomandare să urce într-o zonă mai înaltă sau podul casei. Populația să fie atentă la toate mesajele care vin, prin mass-media, conturile oficiale ale DSU, IGSU, MAI, aplicația DSU și bineînțeles mesajele Ro Alert, să fie telefonul activat pentru ele”, a spus Raed Arafat la Antena 3 CNN.

Șeful DSU le-a recomandat oamenilor să evite deplasările dacă nu sunt absolut esențiale.

„Să nu circule dacă nu e esențial să iasă din casă, mai ales noaptea. Recomandările autorităților să fie preluate și aplicate”, a precizat Arafat.

Secretarul de stat a explicat că este dificil de apreciat ce zone vor fi afectate de ploile abundente.

„E un cod roșu generalizat, pot să apară situații oriunde, inclusiv în orașe, dar și în zonele rurale. E foarte greu să vă spun unde. Zonele clasic inundabile, care de regulă se inundă când sunt ploi abundente, sunt în risc mai ridicat de a se inunda”, a spus Raed Arafat.

Raed Arafat a îndemnat, totodată, la calm și a explicat că autoritățile s-au pregătit pentru avertizarea meteorologilor.

„În primul rând vreau să transmit un mesaj că lumea nu trebuie să intre în panică, nu trebuie să se sperie. Noi am mai trecut prin coduri roșii. Normal, un cod roșu e considerat cod roșu și trebuie să ne pregătim preventiv în caz că se întâmplă ceva.

Clar că în cadrul codului roșu și portocaliu pot să apară situații deosebite care necesită reacții cât mai rapide. Și de la codul portocaliu putem să avem nowcasting și să se transforme în cod roșu pe o anumită perioadă de timp.

Am mobilizat județele aflate sub codul roșu și am crescut nivelul de alertă plus am făcut manevra de forțe de către IGSU către cod roșu din județele aflate sub verde, care nu sunt afectate. Acest lucru va fi deja din noaptea asta și până mâine când ieșim de sub influența codului roșu și depinde ce efecte au avut până mâine la ora 15.00 codul roșu și codul portocaliu.

Asta este ce am făcut ca și mobilizare. Sunt activate grupele operative în toate județele sub cod portocaliu și cod roșu inclusiv la MAI unde vor fi specialiști, colegi de la DSU, IGSU, forțele de ordine publică și plus, dacă va fi nevoie, poate să participe și persoane din alte ministere”, a mai spus secretarul de stat.

Școlile se închid, miercuri, în cinci județe și în București din cauza codului roșu de ploi. Ciclonul Barbara care lovește România a ajuns în Bulgaria. Și în țara vecină mai multe localități sunt sub Cod Roșu, au fost închise școli și mai multe hoteluri au fost inundate.