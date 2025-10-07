Ciclonul amenință România cu inundații severe. În București n-a mai plouat atât de 20 de ani. La ce oră va fi atins vârful furtunii

Capitala București și alte cinci județe sunt sub cod roșu de ploi începând cu ora 21:00, până miercuri la ora 15:00. Foto: Meteo România

La ora 21.00, cinci județe plus Capitala intră sub avertizare cod roșu de ploi torențiale, valabilă până mâine la 15.00. Directorul ANM, Elena Mateescu, a afirmat la Antena 3 CNN că în aceste ore, în unele zone va ploua și de patru ori mai mult decât ar trebui să plouă într-o lună octombrie. Vârful furtunilor va fi atins spre dimineață, în jurul orei 6.00.

Elena Mateescu, director ANM: Ciclonul s-a format în Mediterană și este încărcat cu o umezeală în bazinul vestic al Mării Negre, ceea ce generează cantități importante de precipitații pentru partea de sud-est a României și mai ales pentru județul Constanța, Călărași, Ialomița, Ilfov, Giurgiu și municipiu București.

Harta colorată cu albastru însamnă cantități moderate, 30-40 l/mp. Pe măsură ce devine verde, galben și roșu, ne apropiem de ceea ce ar înseamn valori de peste 80-90-100l/mp.

În intervalul codului roșu, de la ora 21.00 și până mâine la 15.00, putem să avem pe secvențe scurte de timp sau prin acumulare, cantități de până la 100l/m² sau chiar de 120-140l/m² 140l/m. În zona de sud nu am mai avut așa ceva, nu într-un timp așa de scurt, nu pentru o lună octombrie. De aceea, la un interval de 5 zile, este al doilea cod roșu emis vreodată de Administrația Națională de Meteorologie pentru cantități importante de precipitații, valori de până la trei-patru ori mai mult decât ar trebui să plouă în zona de sud-est a țării pentru o lună octombrie.

Am verificat și statistica datelor meteorologice cu cantitatea maximă de precipitații în 24 de ore în Capitală: 76 l/mp în 2 octombrie 2025. Acum, estimarea arată probabilitatea de a avea peste 80 l/mp.

Potrivit hărților, în această noapte, la ora 3.00, creșterea în intensitate, cu nuanțe de roșu. Ar fi putut fi vârful, dar nu, la ora 6.00 observăm o evoluție, cu precădere în zona de sud-est, chiar și sudul Moldovei. La ora 15 ora la care ar trebui să expire codul roșu, observăm în continuare, inclusiv în București, zone de galben și roșu.

În seara asta, după ora 21.00, vom avea și intensificări ale vântului, temporare, cu viteze de până la 70 km/h.

„Nu ieșiți din case, stați departe de ferestre”

În contextul avertizărilor meteo emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), autoritățile au anunțat măsuri speciale, iar reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) fac mai multe recomandări pentru populație. Oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările, să fie pregătiți pentru fenomene extreme și să activeze mesajele RO-ALERT pentru a primi avertizările oficiale.

Recomandări pentru populație

„Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, respectați următoarele măsuri:

Urmăriți permanent anunțurile oficiale și consultați aplicația DSU sau platforma fiipregatit.ro pentru informații actualizate;

Evitați deplasările inutile în zonele vizate de avertizări;

Nu traversați cursuri de apă și nu staționați pe malurile acestora;

Curățați șanțurile și rigolele din jurul locuinței pentru a permite scurgerea apelor pluviale;

În condiții de vânt puternic, evitați zonele cu arbori, stâlpi sau panouri publicitare și asigurați obiectele care pot fi luate de vânt;

Închideți și securizați ferestrele și ușile locuințelor; stați departe de acestea dacă vântul suflă cu putere;

Nu atingeți cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat autoritățile;

În caz de urgență, apelați numărul unic 112”, a transmis DSU.

De asemenea, la nivelul fiecărui județ afectat de codul roșu și la nivelul Captialei, autoritățile au decis ca miercuri cursurile în școli să fie suspendate.

Astfel, elevii din județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și din Municipiul București nu vor face cursuri miercuri.

Alertă cod roșu de inundații și viituri

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, luni, o avertizare Cod roşu de viituri şi depăşiri ale Cotelor de apărare, valabilă marţi şi miercuri pe râurile din judeţul Constanţa.

Potrivit hidrologilor, alerta va fi în vigoare în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 00:00 şi vizează scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi de niveluri.

Totodată, va fi Cod portocaliu de inundaţii, în acelaşi interval de referinţă, pe râuri din judeţele Olt, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Vrancea, Galaţi şi Tulcea.

Conform prognozei de specialitate, în perioada 6 octombrie, ora 21:00 - 9 octombrie, ora 12:00, va fi în vigoare un Cod galben de fenomene hidrologice importante pe cursuri de apă din judeţele Dâmboviţa, Prahova, Ilfov, Ialomiţa, Buzău, Brăila, Braşov, Covasna, Prahova, Vrancea, Bacău, Neamţ, Harghita, Galaţi, Iaşi, Vaslui, Constanţa şi Tulcea.

Un al doilea Cod galben de inundaţii va fi valabil de marţi, de la ora 18:00, până joi, la ora 12:00, pe râurile ce traversează judeţele: Mehedinţi, Dolj, Covasna, Braşov, Harghita, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Olt, Gorj, Teleorman, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov.