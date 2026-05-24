Pericol pe Autostrada A7: Patru vaci au căzut dintr-o dubă aflată în mers. Șoferii le-au evitat în ultimul moment

Publicat la 16:45 24 Mai 2026 Modificat la 16:46 24 Mai 2026

Patru vaci au căzut pe autostradă dintr-o dubă aflată în mers. Foto: Captură video Antena 3 CNN

Momente periculoase pe Autostrada A7, în apropiere de Buzău, după ce patru vaci au căzut dintr-o mașină aflată în mers, chiar pe carosabil. Mai mulți șoferi au reușit să evite animalele în ultima clipă, fiind la un pas de un accident grav.

Incidentul a fost surprins de un participant la trafic. În imagini se vede cum vacile, ajunse pe șosea după ce au căzut dintr-o dubă aflată în mers, se plimbă printre mașini, iar unul dintre șoferi frânează și evită impactul în ultimul moment.

Mai mulți conducători auto au sunat la 112 și au cerut intervenția poliției pentru dirijarea traficului și prevenirea unor accidente.

Polițiștii încearcă acum să afle cui aparțin animalele și cum au ajuns acestea pe autostradă.