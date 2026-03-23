Peste 2.500 de militari vor participa la exercițiul „Sea Shield” de la Marea Neagră. Când începe și cât durează

Imagine de la „Sea Shield 24”. Foto: Agerpres

Peste 2.500 de militari din România şi alte 12 ţări, printre care Franţa, SUA, Germania, Spania şi Turcia, vor participa la exerciţiul de amploare Sea Shield, care începe mâine la Constanţa. Antrenamentele vor dura două săpămâni și au ca scop principal creșterea cooperării și capacității de reacție în fața provocărilor de securitate din regiune.

Astăzi va avea loc, la Portul Constanța, ceremonia de deschidere oficială a acestui exercițiu, ceremonie pentru care Garda de Onoare deja a ajuns. Urmează să sosească și oficialitățile locale, dar și cele din cadrul Ministerului Apărării Naționale, iar ceremonia va începe în scurt timp.

Exercițiul se va desfășura până la data de 3 aprilie, iar forțele implicate vor executa misiuni complexe din toate mediile de acțiune: maritim, fluvial, aerian, terestru, dar și subacvatic. La exercițiu participă zeci de nave, aeronave și vehicule, de asemenea, iar forțele însumează cea mai mare parte din aceste echipamente.

La „Sea Shield” vor participa 1.500 de militari români, 33 de mijloace tehnice și echipamente, 14 vehicule de luptă, sisteme autonome fără pilot și două elicoptere navalizate.

